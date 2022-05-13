Росія оголосила десять співробітників посольства Румунії персонами нон грата

Москва засуджує Бухарест за постачання озброєння та обладнання Києву

Міністерство закордонних справ РФ оголосило десять співробітників посольства Румунії в Москві персонами нон грата. Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

Як повідомляється, сьогодні в МЗС запросили посла Румунії Крістіана Істрате, де йому вручили ноту про висилку дипломатів. У МЗС заявили, що Росія «рішуче відкидає безпідставні спроби румунської сторони голослівно покласти провину за військові злочини в Україні на Росію».

При цьому у відомстві додали, що Москва засуджує Бухарест за «обіління безчинств, що творяться нацбатальйонами щодо цивільного населення» і за постачання озброєння та обладнання Києву.

Нагадаємо, також сьогодні Росія оголосила персоною нон грата посла Болгарії. До слова, Литва відкликає посла в РФ та ліквідує консульство в Петербурзі