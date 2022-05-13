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    Росія оголосила десять співробітників посольства Румунії персонами нон грата

    Росія оголосила десять співробітників посольства Румунії персонами нон грата
    фото з відкритих джерел

    Москва засуджує Бухарест за постачання озброєння та обладнання Києву

    Міністерство закордонних справ РФ оголосило десять співробітників посольства Румунії в Москві персонами нон грата. Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

    Як повідомляється, сьогодні в МЗС запросили посла Румунії Крістіана Істрате, де йому вручили ноту про висилку дипломатів. У МЗС заявили, що Росія «рішуче відкидає безпідставні спроби румунської сторони голослівно покласти провину за військові злочини в Україні на Росію».

    При цьому у відомстві додали, що Москва засуджує Бухарест за «обіління безчинств, що творяться нацбатальйонами щодо цивільного населення» і за постачання озброєння та обладнання Києву.

    Нагадаємо, також сьогодні Росія оголосила персоною нон грата посла Болгарії. До слова, Литва відкликає посла в РФ та ліквідує консульство в Петербурзі

    Теги: росія окупанти війна Румунія посольство Україна окупація #stoprussia
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    Росія оголосила десять співробітників посольства Румунії персонами нон грата