Росія оголосила десять співробітників посольства Румунії персонами нон грата
Москва засуджує Бухарест за постачання озброєння та обладнання Києву
Міністерство закордонних справ РФ оголосило десять співробітників посольства Румунії в Москві персонами нон грата. Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.
Як повідомляється, сьогодні в МЗС запросили посла Румунії Крістіана Істрате, де йому вручили ноту про висилку дипломатів. У МЗС заявили, що Росія «рішуче відкидає безпідставні спроби румунської сторони голослівно покласти провину за військові злочини в Україні на Росію».
При цьому у відомстві додали, що Москва засуджує Бухарест за «обіління безчинств, що творяться нацбатальйонами щодо цивільного населення» і за постачання озброєння та обладнання Києву.
Нагадаємо, також сьогодні Росія оголосила персоною нон грата посла Болгарії. До слова, Литва відкликає посла в РФ та ліквідує консульство в Петербурзі