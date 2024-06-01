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На Харківщині відкрилася перша підземна школа (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На Харківщині відкрилася перша підземна школа (відео)
Підземна школа в Люботині
скріншот відео з Telegram-каналу Олега Синєгубова

Освітній простір у Люботині є укриттям найвищого класу безпеки та розрахований на 400 людей

Відкрилася перша підземна школа на території Харківської області. У четвер 30 травня захисна споруда в Люботині розпочала роботу в тестовому режимі. Про це повідомив очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Укриття найвищого класу безпеки А-4 та розраховане на 400 людей. Загальна вартість – майже 73 мільйони гривень. Це кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії та обласного бюджету», – розповів глава регіону.

За його словами, у підземній школі облаштована система опалення, вентиляції, водопостачання, встановлений дизельний генератор на випадок тривалого відключення світла. До того ж приміщення повністю пристосоване для людей із інвалідністю, має підйомник та інші елементи безбар'єрного простору.

«Освітній простір навіть під час літніх канікул будемо використовувати для надолуження освітніх втрат. Дирекція закладу розробляє графік навчання у кілька змін. 30 травня тут вперше наживо зустрілися школярі п’ятого класу. Ворожий сусід не залишає нам іншого виходу як створювати підземні простори. Аби хоч ненадовго, але все ж діти могли відчути шкільне дитинство», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, що в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, учні зможуть навчатися за допомогою штучного інтелекту, VR-технологій, Minecraft та Убер-Школи. Для цього ЮНІСЕФ та Асоціація інноваційної та цифрової освіти відкрили 16 цифрових освітніх центрів. 

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Теги: школа школярі укриття освіта

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