На Харківщині відкрилася перша підземна школа (відео)

Освітній простір у Люботині є укриттям найвищого класу безпеки та розрахований на 400 людей

Відкрилася перша підземна школа на території Харківської області. У четвер 30 травня захисна споруда в Люботині розпочала роботу в тестовому режимі. Про це повідомив очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Укриття найвищого класу безпеки А-4 та розраховане на 400 людей. Загальна вартість – майже 73 мільйони гривень. Це кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії та обласного бюджету», – розповів глава регіону.

За його словами, у підземній школі облаштована система опалення, вентиляції, водопостачання, встановлений дизельний генератор на випадок тривалого відключення світла. До того ж приміщення повністю пристосоване для людей із інвалідністю, має підйомник та інші елементи безбар'єрного простору.

На Харківщині відкрили першу підземну школу



Вона розташована у Люботині. Загальна вартість проекту – майже 73 млн грн., повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Укриття розраховане на 400 осіб.



📹 Олег Синєгубов pic.twitter.com/QmCmiIHI9Y — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 1, 2024

«Освітній простір навіть під час літніх канікул будемо використовувати для надолуження освітніх втрат. Дирекція закладу розробляє графік навчання у кілька змін. 30 травня тут вперше наживо зустрілися школярі п’ятого класу. Ворожий сусід не залишає нам іншого виходу як створювати підземні простори. Аби хоч ненадовго, але все ж діти могли відчути шкільне дитинство», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, що в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, учні зможуть навчатися за допомогою штучного інтелекту, VR-технологій, Minecraft та Убер-Школи. Для цього ЮНІСЕФ та Асоціація інноваційної та цифрової освіти відкрили 16 цифрових освітніх центрів.