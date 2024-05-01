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У застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова послуга

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова послуга
У разі відсутності смартфона можна замовити пластиковий учнівський проїзний
фото: Telegram/«Київ Цифровий»

Електронний учнівський квиток стане доступним усім школярам столиці у застосунку

У Києві школярі отримали можливість замовити цифровий учнівський для безкоштовного проїзду. Про це повідомляє пресслужба застосунку «Київ Цифровий».

Як зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, електронний учнівський квиток стане доступним усім школярам столиці у застосунку, водночас наявні пластикові картки продовжують діяти.

Як замовити цифровий учнівський:

  • оновіть «Київ Цифровий»;
  • оберіть сервіс «Замовлення учнівського»;
  • заповніть дані учня й замовте цифровий квиток;
  • отримайте номер, а також пін-код учнівського після того, як навчальний заклад підтвердить дані;

«Якщо ви вже додали пластиковий учнівський у застосунок, переходьте в його налаштування та перетворюйте на цифровий», – йдеться в повідомленні.

У разі відсутності смартфона можна замовити пластиковий учнівський проїзний.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України ухвалило рішення з 1 вересня 2025 року закрити школи, в яких навчається менш ніж 45 дітей. Уряд не фінансуватиме навчальні заклади з малою кількістю учнів. Здебільшого це стосується шкіл у селах.

Зокрема, на Одещині, Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині, Сумщині та Чернігівщині Литва планує збудувати нові школи-бомбосховища.

Раніше «Київ Цифровий» запустив соціальну кампанію про повітряні тривоги й укриття. Вона нагадує про необхідність користуватись укриттями під час тривог.

До слова, «Київ Цифровий» визнано найкращою міською інновацією на Mobile World Congress у Барселоні. Застосунок переміг у номінаціях «Найкраща міська інновація» і «Найкраща мобільна інновація для цифрового життя».

Теги: Київ столиця застосунок школярі учні громадський транспорт

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