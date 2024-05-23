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Понад чверть українських дітей не можуть відвідувати школу через війну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Понад чверть українських дітей не можуть відвідувати школу через війну
Очно навчаються школярі переважно на заході та центрі країни
фото з відкритих джерел

Станом на квітень 2024-го понад 620 тис. дітей в Україні навчалися дистанційно

Понад 25% дітей, які перебувають в Україні, позбавлені можливості повноцінно навчатися через військові дії та регулярні обстріли Росії. Про це йдеться у дослідженні Texty.org.ua з посиланням на дані Інституту освітньої аналітики.

Зокрема, станом на квітень 2024-го понад 620 тис. дітей в Україні навчалися дистанційно, ще майже 300 тис. – у змішаному форматі (очно й онлайн). Регулярно відвідують школу понад 2,7 млн дітей. Проте навіть ті, хто ходить до школи, не можуть повноцінно навчатися під час повітряних тривог: укриття, як правило, розраховані на те, щоб умістити всіх дітей, а не організувати там навчальний процес.

Форма навчання в українських школах
Форма навчання в українських школах
фото: Texty.org.ua

Як показують дані, дистанційно переважно працюють школи на півночі, сході та півдні країни. Загалом, налічується понад 1600 шкіл, де 100% дітей навчається у дистанційному форматі.

Очно навчаються школярі переважно на заході та центрі країни. Зокрема, у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях взагалі немає шкіл, які працюють у дистанційному форматі. Одна така школа є у Львівській області.

Очно навчаються школярі переважно на заході та центрі країни
Очно навчаються школярі переважно на заході та центрі країни
фото: Texty.org.ua

Найбільше шкіл, які працюють у змішаному форматі, у Дніпропетровській області.

Що стосується Києва, то більшість шкіл, що мають дистанційну чи змішану форму навчання – це приватні навчальні заклади.

Понад чверть українських дітей не можуть відвідувати школу через війну фото 1
фото: Texty.org.ua
Понад чверть українських дітей не можуть відвідувати школу через війну фото 2
фото: Texty.org.ua

Нагадаємо, на Одещині, Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині, Сумщині та Чернігівщині Литва планує збудувати нові школи-бомбосховища.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки підготувало рекомендації для освітнього процесу для вищих навчальних закладів. Серед них – початок навчального року у серпні та навчання у суботу.

До слова, парламент прийняв в цілому законопроєкт №11092 щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. Законопроєкт має на меті вдосконалити початкову загальновійськову підготовку та актуалізувати її зміст.

Теги: освіта школа школярі навчання війна обстріл

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