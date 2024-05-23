Понад чверть українських дітей не можуть відвідувати школу через війну

Станом на квітень 2024-го понад 620 тис. дітей в Україні навчалися дистанційно

Понад 25% дітей, які перебувають в Україні, позбавлені можливості повноцінно навчатися через військові дії та регулярні обстріли Росії. Про це йдеться у дослідженні Texty.org.ua з посиланням на дані Інституту освітньої аналітики.

Зокрема, станом на квітень 2024-го понад 620 тис. дітей в Україні навчалися дистанційно, ще майже 300 тис. – у змішаному форматі (очно й онлайн). Регулярно відвідують школу понад 2,7 млн дітей. Проте навіть ті, хто ходить до школи, не можуть повноцінно навчатися під час повітряних тривог: укриття, як правило, розраховані на те, щоб умістити всіх дітей, а не організувати там навчальний процес.

Форма навчання в українських школах фото: Texty.org.ua

Як показують дані, дистанційно переважно працюють школи на півночі, сході та півдні країни. Загалом, налічується понад 1600 шкіл, де 100% дітей навчається у дистанційному форматі.

Очно навчаються школярі переважно на заході та центрі країни. Зокрема, у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях взагалі немає шкіл, які працюють у дистанційному форматі. Одна така школа є у Львівській області.

Очно навчаються школярі переважно на заході та центрі країни фото: Texty.org.ua

Найбільше шкіл, які працюють у змішаному форматі, у Дніпропетровській області.

Що стосується Києва, то більшість шкіл, що мають дистанційну чи змішану форму навчання – це приватні навчальні заклади.

Нагадаємо, на Одещині, Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині, Сумщині та Чернігівщині Литва планує збудувати нові школи-бомбосховища.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки підготувало рекомендації для освітнього процесу для вищих навчальних закладів. Серед них – початок навчального року у серпні та навчання у суботу.

До слова, парламент прийняв в цілому законопроєкт №11092 щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. Законопроєкт має на меті вдосконалити початкову загальновійськову підготовку та актуалізувати її зміст.