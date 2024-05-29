ЗМІ: Українські школярі навчатимуться за допомогою штучного інтелекту

У цифрових освітніх центрах учні зможуть безплатно за допомогою штучного інтелекту визначити, які предмети та теми зі шкільної програми їм потрібно надолужити

Загалом планується охопити 16 000 школярів

У Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, учні зможуть навчатися за допомогою штучного інтелекту, VR-технологій, Minecraft та Убер-Школи. Як повідомляє Укрінформ, для цього ЮНІСЕФ та Асоціація інноваційної та цифрової освіти відкрили 16 цифрових освітніх центрів

Така ініціатива впроваджена Міністерством освіти і науки України разом із міжнародними партнерами для надання доступу до освіти в умовах війни. Головне завдання центрів – забезпечення навчання 16 000 школярів, які не мають повноцінного доступу до офлайн навчання у прифронтових та деокупованих громадах.

«Мета цифрових освітніх центрів – забезпечення безперервного навчання дітей та підлітків, надолуження освітніх втрат, надання можливості брати участь у заходах неформальної освіти, психоемоційна підтримка дітей і підлітків, їхніх батьків та вчителів, надання можливостей для соціалізації та взаємодії, а також підвищення професійних компетентностей учителів. Пріоритет надано деокупованим територіям та громадам, які наближені до бойових дій», – розповів в коментарі Укрінформу заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

За словами координатора освітніх проєктів ЮНІСЕФ Анатолія Ігнатовича, у кожній громаді, де працює центр, впродовж року навчатимуться учні 1-11 класів – першочергово ті, хто має обмежений доступ до освіти та потребує додаткової підтримки у навчанні та психоемоційної підтримки, наприклад, діти з інвалідністю або внутрішньо переміщені діти. Загалом планується охопити 16 000 школярів.

У цифрових освітніх центрах учні зможуть безплатно: за допомогою штучного інтелекту визначити, які предмети та теми зі шкільної програми їм потрібно надолужити; навчатись за допомогою інтерактивних кейсових уроків; проходити практичні та лабораторні роботи, використовуючи технології віртуальної (VR) та доповненої (AR) реальності; отримувати індивідуальні консультації (надолужувати освітні втрати) через спеціальний застосунок (так звана Убер-Школа); набувати навички, що мають найбільший попит у XXI столітті, завдяки «Урокам для успішного життя»; розважатись з користю зі спеціальною освітньою програмою «Minecraft»; визначити свій рівень володіння та опанувати українську та англійську мови; отримати психоемоційну підтримку; сформувати паспорт здібностей до 1000+ сучасних професій за допомогою сертифікованого профорієнтаційного адаптивного тестування, визначити професію своєї мрії та побудувати індивідуальну траєкторію подальшого навчання та кар’єри.