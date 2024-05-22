За неналежне утримання укриттів саджатимуть у в'язницю: подробиці законопроєкту

Загибель людини внаслідок неналежного утримання укриття каратиметься позбавленням волі на строк до 8 років

За неналежне утримання та експлуатацію укриттів нардепи хочуть ввести відповідальність у вигляді штрафів та позбавлення волі

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №9362-1, яким пропонує встановити відповідальність за неналежне утримання та експлуатацію об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Свої голоси «за» віддали 265 депутатів, розповів у себе в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Документ передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу. Законопроєкт встановлює адміністративну відповідальність за:

порушення вимог щодо утримання споруд цивільного захисту;

створення перешкод у діяльності уповноважених осіб, які здійснюють контроль за такими спорудами, в т.ч. перешкоджання у проведенні перевірок;

невиконання приписів та постанов органу, що здійснює контроль за такими спорудами;

невиконання законних вимог таких органів.

Документ також пропонує дозволити Держслужбі з надзвичайних ситуацій складати постанови за вказані порушення. Зокрема, за порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту пропонується штрафувати від 3 400 грн до 8 500 грн. За повторне скоєння порушення штраф складатиме від 8 500 грн до 17 тис. грн.

За створення перешкод у діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, в тому числі пов’язаних з проведенням перевірок, передбачено штраф від 6 800 грн до 8 500 грн. За повторне порушення – штраф від 8 500 грн до 17 тис. грн.

Крім того, законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність утримувачам і відповідальним за укриття, якщо ті порушать вимоги утримання та експлуатації, що спричинить загибель людей. Те саме стосується й інших тяжких наслідків недбальства. Зокрема, документ передбачає доповнення статті 270 Кримінального кодексу та пропонує карати за вищевказані порушення ув’язненням від 3 до 8 років.