В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Варто негайно пройти в укриття

В Україні оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про виліт орієнтовно п'яти бортів Ту-22м3 з аеродрому «Оленья».

«Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками», – повідомили Повітряні сили.

Карта тривог має такий вигляд:

Київська, Чернігівська, Сумська області – ракетна небезпека. Також зберігається загроза БпЛА для інших областей.

Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто пройти в укриття.