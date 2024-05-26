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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Варто негайно пройти в укриття

В Україні оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про виліт орієнтовно п'яти бортів Ту-22м3 з аеродрому «Оленья».

«Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками», – повідомили Повітряні сили.

Карта тривог має такий вигляд: 

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу фото 1

Київська, Чернігівська, Сумська області – ракетна небезпека. Також зберігається загроза БпЛА для інших областей.

Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто пройти в укриття.

Теги: укриття тривога

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