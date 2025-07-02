НМТ-2025: зафіксовано позитивні тенденції

МОН повідомляє: відомі результати 13 із 17 основних сесій НМТ, явка вища за минулорічну

Відомі результати 13 із 17 основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ), які склали понад 218 тис. учасників. Результати решти сесій будуть оприлюднені згодом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Зазначається, що на всі основні сесії НМТ прийшли 91% від кількості зареєстрованих, що є вищим показником, ніж торік.

«Попри складні обставини воєнного часу, вступники з усіх регіонів, зокрема й прифронтових, демонструють високу мотивацію, явку і конкурентоспроможні результати. Це важливе свідчення зрілості української молоді та стійкості нашої освітньої системи», – зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Найбільша кількість 200-бальників наразі – з математики: таких учасників уже 1163. На другому місці – англійська мова з 765 максимальними результатами, на третьому – українська мова, де 658 учасників отримали 200 балів. Загалом 2414 вступників склали хоча б один предмет на максимальний бал, з них 250 – два предмети, 31 – три предмети, а троє мають 200 балів з усіх чотирьох предметів.

Частка учасників, які не склали математику, нині становить 11,7%, торік цей показник був 14%. Серед вибіркових предметів найскладнішими виявилися фізика (10% не склали), хімія (6%) та іспанська мова (4,5%).

Загалом на НМТ 2025 року зареєструвалися 317 083 учасники – це більше, ніж у 2024 році. Стабільною залишається кількість реєстрацій тих, хто складає НМТ за кордоном. Із зареєстрованих цього року 236 529 – цьогорічні випускники, інші – особи старші 18 років, які повертаються до вищої освіти після перерви.

Міністерство також наголошує, що ті, хто не подолав поріг НМТ з окремих предметів, мають можливість вступити до закладів фахової передвищої та професійної освіти, які готують механіків, будівельників, аграріїв і молодший медперсонал.

НМТ-2025 триватиме до 25 липня (додаткова сесія). Учасники, які з поважних причин не склали НМТ під час основної сесії, мають можливість скласти тестування, обрати освітній маршрут та скористатися державною підтримкою через бюджетні пріоритети й гранти на компенсацію вартості навчання.

Також «Главком» інформував, що в Україні триває вступна кампанія. У Центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) пояснили, що результати НМТ-2025 року будуть актуальними для вступу на наступні роки. Цьогоріч для вступу діятимуть результати НМТ 2022, 2023, 2024 або 2025 року.

Раніше «Главком» повідомляв, що заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький поділився «секретом» як можна отримати мінімальний бал на національному мультипредметному тесті (НМТ) з математики. За його словами, абітурієнтам достатньо вміти виконувати базові арифметичні дії, а 100 балів зі 200 можна «вгадати». За словами посадовця, рівень завдань, необхідних для отримання прохідного балу, відповідає програмі 5-6 класів.

Крім того, «Главком» сповіщав, що учениця Дніпровського ліцею № 139 Єлизавета Окпокоро склала національний мультипредметний тест на найвищий можливий результат – 200 балів із трьох предметів.