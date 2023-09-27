Окупанти створюють фейкові ВНЗ, але навчатися там ніхто не хоче

Росіяни відправляють в навчальні заклади сиріт, обіцяючи підвищенні стипендії

Студенти на окупованих територіях не хочуть вступати до ВНЗ, які створили росіяни. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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У росіян зараз дефіцит вчителів для осередків пропаганди на тимчасово окупованих територіях. Значна частина таких викладачів – це гастролери з Росії, зокрема студенти педагогічних ВНЗ РФ. Більшість місцевих вчителів відмовилася від співпраці з ворогом і залишила регіон.

Щоб покрити наявний дефіцит, росіяни створили на тимчасово окупованих територіях чотири фейкових педагогічних виші: Херсонський, Азовський (у Бердянську), Донецький та Луганський. Там нашвидкуруч навчають тих, хто погодився промивати мізки школярам-українцям.

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Проте кількість студентів мала, тому окупанти почали відправляти в ці навчальні заклади сиріт, які закінчили інтернати й переважно не можуть вільно обирати майбутнє. Від них не вимагають вступних іспитів, натомість обіцяють повний соціальний пакет і підвищені стипендії.

Центр національного спротиву застерігає, що школи на ТОТ діють як осередки пропаганди, де дітям промивають мізки. Завдання росіян – дезорієнтувати українських дітей і зробити їх жертвами маніпуляцій.

Нагадаємо, на окупованих територіях росіяни не допустили до занять старшокласників без паспорта РФ. На Херсонщині школи передали у так звані відділи міграції списки учнів, які не мають паспортів РФ. В учнів було 10 днів, аби «виправити ситуацію». Крім того, російські окупанти видавали шкільні набори лише тим дітям, чиї батьки мають російський паспорт.

Раніше повідомлялося, що перед початком нового навчального року, на окупованих територіях росіяни розпочали пошуки дітей, батьки яких відмовилися віддавати у школи загарбників. Окупанти створили відповідні групи колаборантів, які перевіряють відвідуваність дитиною школи.