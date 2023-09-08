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Обстріл Кривого Рогу, таємні переговори ООН із Путіним. Головне за 8 вересня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Обстріл Кривого Рогу, таємні переговори ООН із Путіним. Головне за 8 вересня
фото: пресслужба ДСНС

Під час повітряної тривоги окупанти обстріляли Кривий Ріг, внаслідок чого загинула одна особа

ООН веде таємні переговори із Путіним, у Росії можуть оголосити нову хвилю мобілізації, окупанти атакували Кривий Ріг. «Главком» зібрав у добірку новини 6 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Російські загарбники обстріляли Кривий Ріг

Сьогодні, 8 вересня, під час повітряної тривоги російські загарбники обстріляли Кривий Ріг, є влучання в адмінбудівлю, внаслідок чого загинув один поліцейський. Крім того, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки.

ООН веде таємні переговори із Путіним

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову секретну угоду з чотирьох пунктів, щоб повернути Росію до «зернової угоди».

Усі чотири пункти містять позитивні відповіді на вимоги російського лідера Володимира Путіна.

Правоохоронці наклали арешт на активи Коломойського

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після повідомлення про підозру колишньому бенефіціарному власнику «Приватбанку» Ігорю Коломойському ініціювали арешт його активів

Йдеться про частки у статутному капіталі товариств, якими Коломойський володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також на майже 1 тис. об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден.

РФ може оголосити нову хвилю мобілізації

У Росії можуть оголосити нову хвилю мобілізації, при цьому на окупованих територіях України мова йде про «тотальний характер мобілізації». Кремль намагається поповнювати війська будь-якими способами, один із методів – це вербування найманців за кордоном, переважно серед країн пострадянського простору.

«Росія» треба писати з великої літери

Міністр Оксен Лісовий пояснив, чому Міністерство освіти та науки випустило наказ про написання назви Росії з великої літери у документі, який стосується освіти українських дітей за кордоном.

За словами Лісового, без такого виправлення Мінʼюст не зареєстрував би наш наказ, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном.

Путін причетний до смерті Пригожина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за загибель ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина в авіакатастрофі відповідальний російський диктатор Володимир Путін.

Лідер країни зазначив, що Україна сприйняла ліквідацію Пригожина, як «на одного терориста менше», водночас моральний дух росіян впав, оскільки вони звикли прикриватись «вагнерівцями» та кидати найманців вперед на поле бою.

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Теги: росія окупанти ООН війна путін Кривий Ріг

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