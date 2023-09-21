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Ветерани в Україні зможуть безкоштовно здобути освіту: Рада запроваджує програму

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ветерани в Україні зможуть безкоштовно здобути освіту: Рада запроваджує програму
Буде можливість проходити як первинну підготовку, так і перепідготовку або підвищити кваліфікацію
фото з відкритих джерел

Держава допоможе полегшити перехід від військової служби до цивільного життя

Рада запроваджує пілотну програму безкоштовної професійно-технічної освіти для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Про відповідне рішення повідомив Комітет з питань освіти, науки та інновацій.

Зазначається, що здобувачі освіти зможуть самостійно обирати напрям та вид професійного навчання, а також заклади освіти із переліку, який розмістять на сайті Державного центру зайнятості.

«Про це йдеться у затвердженому Кабінетом Міністрів України Порядку реалізації експериментального проєкту з організації навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості», – повідомляє Комітет.

Програма призначена для сприяння працевлаштуванню ветеранів війни та осіб з інвалідністю, отриману під час війни.

«Стратегія переходу з військової служби до цивільного життя – це інституційна реформа, яка дозволить реінтегрувати у мирне життя учасників бойових дій, військовослужбовців, які проходили службу, членів їхніх сімей», – підкреслила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Згідно з положеннями Порядку, ветерани отримають змогу проходити як первинну професійну підготовку, так і перепідготовку або підвищити кваліфікацію.

Ті особи, які навчатимуться не за місцем проживання, а також супроводжуючі особу з інвалідністю внаслідок війни І групи, компенсують витрати на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку. Крім цього, передбачене і надання їм місця проживання на період навчання.

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Теги: реформа ветеран держава навчання Юлія Лапутіна

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