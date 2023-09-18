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Повітряні сили показали, як відбивали нічну атаку росіян (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили показали, як відбивали нічну атаку росіян (відео)
Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей
фото скріншот відео

Силам ППО вдалося збити 18 дронів та 17 ракет

В ніч на 18 вересня російські загарбники атакували територію України ракетами та безпілотниками. Повітряні сили показали кадри нічної роботи сил ППО. Відео опублікував командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу 18 вересня!», – написав Олещук під відео.

Нагадаємо, російські війська у ніч на понеділок, 18 вересня, атакували Україну дронами-камікадзе та трьома типами ракет - Х-101, Х-555 та Х-55. Силам ППО вдалося збити 18 дронів та 17 ракет.

Як зазначається у повідомлені, «шахеди» летіли з двох напрямків – Приморсько-Ахтарськ (Росія) та мис Чауда (Крим). А пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області.

У ніч проти 18 вересня у столиці та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу пусків російською авіацією крилатих ракет. 

Триває 572-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень. 

 

Теги: росія окупанти відео війна

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