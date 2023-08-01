Загарбники шукають дітей, які на окупованих територіях не відвідують російські школи

Окупанти створили відповідні групи колаборантів, які фіксують шукають та перевіряють відвідуваність дитиною школи

Перед початком нового навчального року, на окупованих територіях росіяни розпочали пошуки дітей, батьки яких відмовилися віддавати у школи загарбників. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Окупанти створили відповідні групи колаборантів, які фіксують шукають та перевіряють відвідуваність дитиною школи. У разі

Батькам, які відмовилися віддавати своїх дітей у школи окупантів, погрожують позбавленням батьківських прав.

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«Також окупаційна влада зобов’язала батьків мати російські паспорти. При цьому «червону макулатуру» мають мати обидва з батьків, інакше дитині заборонено буде навчатися, а батьки також будуть позбавлені прав», – повідомили у Спротиві.

Раніше повідомлялося, що протягом 2022 року Росія депортувала сотні тисяч українських дітей. Про це відзвітувала дитячий омбудсмен країни-агресорки Марія Львова-Бєлова.

Зокрема російські окупанти вивезли у військову академію в Костромі (РФ) близько 80 старшокласників із тимчасово окупованих територій Луганської області.

Нагадаємо, Сенат США закликав Білий дім врятувати українських дітей, викрадених Росією.

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До слова, білоруська опозиція передала до Міжнародного кримінального суду докази незаконного переміщення українських дітей на території Республіки.