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На окупованих територіях росіяни не допустили до занять старшокласників без паспорта РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
На окупованих територіях росіяни не допустили до занять старшокласників без паспорта РФ
фото з відкритих джерел

У низці населених пунктах на тимчасово окупованих територіях були випадки, коли старшокласники були відсторонені від навчання в окупаційних школах

На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти встановили обмеження для старшокласників, які не мають паспорта Російської Федерації, і не дозволили їм відвідувати навчальні заклади. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У низці населених пунктах на тимчасово окупованих територіях були випадки, коли старшокласники, які не отримали російські паспорти, тимчасово були відсторонені від навчання в окупаційних школах.

Так, на Херсонщині школи передали у так звані відділи міграції списки учнів, які не мають паспортів РФ. Тепер в учнів є 10 днів, аби «виправити ситуацію» й лише тоді вони будуть допущені до занять.

Крім того, російські окупанти видавали шкільні набори лише тим дітям, чиї батьки мають паспорт ворога.  

Раніше повідомлялося, що кримські гауляйтери у тимчасово окупованому Криму змушують усіх учнів, починаючи з 5 класу, проходити спецкурс із військової підготовки. 

При цьому, росЗМІ повідомляють, що в Криму вже організували семінар-практикум. У ньому взяли участь 25 вчителів, які проходили курси з стройової та тактичної підготовки, збирання-розбирання АК-47, тактичної медицини, організації побуту в польовому таборі та поводженні із засобами індивідуального захисту та РХБЗ.

До слова, у тимчасово захопленій Новій Каховці на Херсонщині партизани підірвали штаб «Единой России».

За його словами, попередньо – ліквідовані охоронці і спалена документація щодо майбутніх «виборів».

 

Теги: окупанти паспорт навчання батьки росіяни партизани

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