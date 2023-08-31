Окупанти відправляють школярів із Криму на курси військової підготовки

Учні 10-11-х класів у рамках федеральної робочої програми ОБЖ вивчатимуть чотири модулі з основ військової підготовки

Кримські гауляйтери у тимчасово окупованому Криму змушують усіх учнів, починаючи з 5 класу, проходити спецкурс із військової підготовки. Про це передає «Крим. Реалії».

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«У 5-9 класах буде запущено курс позаурочної діяльності «Основи військової підготовки» з 1 вересня, також учні 10-11-х класів у рамках федеральної робочої програми ОБЖ вивчатимуть чотири модулі з основ військової підготовки», – йдеться в повідомленні російського міністерства освіти, науки та молоді регіону.

При цьому, росЗМІ повідомляють, що в Криму вже організували семінар-практикум. У ньому взяли участь 25 вчителів, які проходили курси з стройової та тактичної підготовки, збирання-розбирання АК-47, тактичної медицини, організації побуту в польовому таборі та поводженні із засобами індивідуального захисту та РХБЗ.

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Нагадаємо, триває 554-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. Минулої доби Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони Shahed-136/131. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.