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    У МОЗ затвердили правила проведення концертів та спектаклів під час карантину

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    У МОЗ затвердили правила проведення концертів та спектаклів під час карантину - У МОЗ затвердили правила проведення концертів та спектаклів під час карантину
    У МОЗ затвердили правила проведення концертів та спектаклів під час карантину

    Кінотеатри в Україні й надалі будуть закритими

    В Україні з 10 червня в областях з позитивною динамікою захворюваності на Covid-19 дозволять проводити масові культурно-мистецькі заходи. Міністерство охорони здоров’я України опублікувало тимчасові правила та рекомендації для їхніх організаторів, працівників та відвідувачів.

    Постанова головного санітарного лікаря Віктора Ляшка з’явилася на сайті МОЗ.

    Зазначається, що хоч і масові культурні заходи дозволять проводити, кінотеатри в Україні й надалі будуть закритими.

    Так, на концертах і спектаклях діятимуть правила:

    • усім працівникам організатори мають міряти температуру;
    • відвідувачів зобов'язані забезпечити достатньою кількістю антисептиків;
    • обов'язковим є розміщення інформаційних матеріалів щодо профілактики коронавірусу;
    • організатори мають нанести розмітку для дотримання дистанції 1,5 метри між відвідувачами.

    Аби не допустити скупчення людей, забороняється створювати так звані фан-зони, а місця мають бути лише сидячими на відстані 1,5 метра. За столиками — не більше 4 осіб (без урахування дітей до 14 років), у залах зі стаціонарним розміщенням — з вільними місцями поруч, спереду та позаду (шахматне розміщення).

    Якщо концерт чи інший захід відбувається просто неба, організатор має огородити територію. Для уникнення черг МОЗ рекомендує збільшити кількість пунктів пропуску, а контроль за вхідними білетами проводити безконтактним способом.

    При проведенні заходів у приміщеннях, відвідувачі мають перебувати обов’язково у масках.

    Обов’язкове носіння масок також стосується працівників та організаторів закладу.

    На заході відвідувачів не має бути більше, ніж одна особа на 5 квадратних метрів загальної прощі приміщення, або обгородженої території.

    Також уряд просить громадян не забувати: карантин продовжує діятиОчільник МОЗ також звернувся до громадян України з проханням не нехтувати правилами, рекомендованими міністерством охорони здоров'я, дотримуватися соціальної дистанції, користуватись масками та антисептиками. Адже саме ці заходи можуть зберегти життя.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      27856
    • Хворіють
      14634
    • Одужали
      12412
    • Померли
      810

    Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 394 нових інфікованих. Померло за минулу добу 13 хворих на коронавірус. 

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