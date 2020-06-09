У МОЗ затвердили правила проведення концертів та спектаклів під час карантину



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У МОЗ затвердили правила проведення концертів та спектаклів під час карантину

Кінотеатри в Україні й надалі будуть закритими

В Україні з 10 червня в областях з позитивною динамікою захворюваності на Covid-19 дозволять проводити масові культурно-мистецькі заходи. Міністерство охорони здоров’я України опублікувало тимчасові правила та рекомендації для їхніх організаторів, працівників та відвідувачів.

Постанова головного санітарного лікаря Віктора Ляшка з’явилася на сайті МОЗ.

Зазначається, що хоч і масові культурні заходи дозволять проводити, кінотеатри в Україні й надалі будуть закритими.

Так, на концертах і спектаклях діятимуть правила:

усім працівникам організатори мають міряти температуру;

відвідувачів зобов'язані забезпечити достатньою кількістю антисептиків;

обов'язковим є розміщення інформаційних матеріалів щодо профілактики коронавірусу;

організатори мають нанести розмітку для дотримання дистанції 1,5 метри між відвідувачами.

Аби не допустити скупчення людей, забороняється створювати так звані фан-зони, а місця мають бути лише сидячими на відстані 1,5 метра. За столиками — не більше 4 осіб (без урахування дітей до 14 років), у залах зі стаціонарним розміщенням — з вільними місцями поруч, спереду та позаду (шахматне розміщення).

Якщо концерт чи інший захід відбувається просто неба, організатор має огородити територію. Для уникнення черг МОЗ рекомендує збільшити кількість пунктів пропуску, а контроль за вхідними білетами проводити безконтактним способом.

При проведенні заходів у приміщеннях, відвідувачі мають перебувати обов’язково у масках.

Обов’язкове носіння масок також стосується працівників та організаторів закладу.

На заході відвідувачів не має бути більше, ніж одна особа на 5 квадратних метрів загальної прощі приміщення, або обгородженої території.

Також уряд просить громадян не забувати: карантин продовжує діяти. Очільник МОЗ також звернувся до громадян України з проханням не нехтувати правилами, рекомендованими міністерством охорони здоров'я, дотримуватися соціальної дистанції, користуватись масками та антисептиками. Адже саме ці заходи можуть зберегти життя.

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Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 394 нових інфікованих. Померло за минулу добу 13 хворих на коронавірус.