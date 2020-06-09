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    Політика

    Уряд готовий до кінця тижня представити оновлену Програму дій

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    Президент Володимир Зеленський зустрівся з членами Кабінету міністрів України - Уряд готовий до кінця тижня представити оновлену Програму дій
    Президент Володимир Зеленський зустрівся з членами Кабінету міністрів України

    Першу редакцію Рада 4 червня не підтримала

    Кабінет міністрів України готовий до кінця поточного тижня представити парламенту оновлену Програму дій. 

    Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з членами Кабміну, представниками парламентських комітетів, а також керівництвом правоохоронних органів, передає пресслужба Офісу президента.

    «Парламентські комітети висловили численні зауваження та пропозиції. Багато критики надійшло від депутатів «Слуги Народу». Як поінформував прем'єр-міністр, уряд уважно опрацював усі конструктивні пропозиції та готовий цього тижня представити парламенту оновлену Програму дій уряду 2.0», — сказав президент.

    Сам прем’єр Денис Шмигаль зазначив, що Кабмін проситиме винести нову програму на розгляд парламенту та підтримати її 18-19 червня. За його словами, документ доопрацьований з урахуванням пропозицій усіх комітетів, завдань із політичних програм президента та партії «Слуга Народу».

    «Це структурний документ, який складається з двох розділів. Перший – це антикризовий розділ. Другий – довгострокові пріоритети діяльності уряду. Кожен з розділів збігається з тими напрямками стратегії, які є в міністерствах. Кожен розділ містить очікувані результати й показники, як і належить для такої програми», — переконує Шмигаль.

    Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що завдяки новій Програмі діяльності Кабінету міністрів вдасться почали відновлювати економіку вже у другій половині 2020 року. Цю програму 4 червня не підтримали народні депутати.

    Кабмін Володимир Зеленський президент уряд Денис Шмигаль
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