Уряд готовий до кінця тижня представити оновлену Програму дій



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Президент Володимир Зеленський зустрівся з членами Кабінету міністрів України

Першу редакцію Рада 4 червня не підтримала

Кабінет міністрів України готовий до кінця поточного тижня представити парламенту оновлену Програму дій.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з членами Кабміну, представниками парламентських комітетів, а також керівництвом правоохоронних органів, передає пресслужба Офісу президента.

«Парламентські комітети висловили численні зауваження та пропозиції. Багато критики надійшло від депутатів «Слуги Народу». Як поінформував прем'єр-міністр, уряд уважно опрацював усі конструктивні пропозиції та готовий цього тижня представити парламенту оновлену Програму дій уряду 2.0», — сказав президент.

Сам прем’єр Денис Шмигаль зазначив, що Кабмін проситиме винести нову програму на розгляд парламенту та підтримати її 18-19 червня. За його словами, документ доопрацьований з урахуванням пропозицій усіх комітетів, завдань із політичних програм президента та партії «Слуга Народу».

«Це структурний документ, який складається з двох розділів. Перший – це антикризовий розділ. Другий – довгострокові пріоритети діяльності уряду. Кожен з розділів збігається з тими напрямками стратегії, які є в міністерствах. Кожен розділ містить очікувані результати й показники, як і належить для такої програми», — переконує Шмигаль.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що завдяки новій Програмі діяльності Кабінету міністрів вдасться почали відновлювати економіку вже у другій половині 2020 року. Цю програму 4 червня не підтримали народні депутати.