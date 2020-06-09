Уряд Ізраїлю планує зробити сонячні електростанції на дахах обов’язковими нова енергія



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Сонячні панелі на дахах можуть стати обов’язковими в Ізраїлі Фото: Chen Leopold Flash 90

Зараз Ізраїль забезпечує не більше 5% своїх потреб за рахунок сонячної та інших «зелених» видів енергії

Уряд Ізраїлю планує зробити сонячні панелі на дахах обов'язковим стандартом нового будівництва, як свого часу сонячні бойлери. Про це йдеться у програмі розвитку сонячної енергетики, яка передбачає збільшення частки відновлюваних джерел енергії у загальному енергоспоживанні Ізраїлю до 30% до 2030 року, передає IsraelInfo.

Зазначається, що після багатьох проб і невдач оптимальним видом «зеленої» енергії для Ізраїлю слід визнати сонце: зростання виробництва чистої енергії в останні роки відбувалося майже виключно за рахунок сонячних панелей. Все інше, включаючи вітряні турбіни, пов'язане з набагато більшими складнощами.

У програмі розвитку сонячної енергетики, винесеному на обговорення публіки, говориться, що Ізраїль цілком в змозі забезпечувати себе чистою енергією на 30% — і це буде економічно вигідно, оскільки дозволить суттєво скоротити викиди шкідливих речовин в атмосферу.

Експерти відзначають, що тільки зробивши сонячні панелі на дахах обов'язковими, можна уникнути затяжних суперечок і судових тяганин між покупцями квартир у багатоквартирних будинках.

У 2009 році уряд Ізраїлю зобов'язався до 2020 року забезпечувати 10% енергоспоживання за рахунок відновлюваних джерел енергії. До останнього часу цієї мети намагалися досягти тільки за рахунок будівництва гігантських сонячних електростанцій, і частка відновлюваних джерел енергії «замерзла» на рівні близько 2%. Лише в останні кілька років уряд почав скасовувати бюрократичні перепони для встановлення сонячних електростанцій на дахах будинків, громадських і комерційних будівель.

У 2020 році Ізраїль забезпечує не більше 5% своїх потреб за рахунок сонячної та інших «зелених» видів енергії.

Раніше повідомлялося, що нафтова компанія в Румунії взялася будувати сонячні станції.

Також повідомлялося, що вартість сонячної електроенергії за рік впала на 13%.