Педагоги та медики просять відновити право на пенсію після 25 років вислуги

В Україні ініціювали повернення пенсій за вислугу років для вчителів та лікарів. Автор відповідної петиції на сайті Кабміну просить відновити це право за наявності 25 років стажу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст петиції.

Ініціатор пропонує повернути практику, яка, за текстом звернення, діяла до 2011 року. Тоді право на пільгову пенсію надавалося після 25 років вислуги, а не 30.

Необхідність таких змін автор пояснює умовами праці та відповідальністю, яку несуть представники цих професій.

«Медики та вчителі працюють у складних умовах, несуть підвищене професійне навантаження, відповідальність за життя, здоров’я та розвиток людей. Багаторічна робота в цих сферах потребує справедливого пенсійного підходу, який враховує професійні ризики та емоційне вигорання», – йдеться у зверненні.

Автор просить уряд ініціювати відповідні зміни до законодавства, щоб повернути право на пільгову пенсію після 25 років вислуги для медиків і педагогів.

У петиції також зазначається, що таке рішення має стати кроком до зміцнення соціального захисту представників цих професій.

Петиція ще не набрала необхідних 25 тис. голосів для розгляду урядом. Станом на 17–18 листопада 2026 року (за 11–12 днів з моменту реєстрації 6 листопада) звернення підтримали понад 2 тис. громадян.

Раніше «Главком» повідомляв, що петиція з вимогою забезпечити належне фінансування освіти та виконання законодавчих гарантій щодо оплати праці педагогів у 2027 році набрала 25 тис. підписів за 11 днів. Її авторка Ірина Бродик закликала, зокрема, передбачити на освіту щонайменше 7% ВВП та забезпечити фінансування зарплат працівників державних і комунальних закладів освіти.