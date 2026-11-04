Уряд призначив доплати по 30 тис. грн працівникам критичної інфраструктури

Виплати отримуватимуть енергетики, комунальники та залізничники, які відновлюють пошкоджені російськими атаками об'єкти

Кабінет міністрів України підтримав рішення про щомісячні доплати в розмірі 30 тис. грн працівникам, які відновлюють критичну інфраструктуру після російських обстрілів. Програма охоплюватиме енергетиків, комунальників та залізничників, залучених до ремонтних робіт в осінньо-зимовий період. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, відповідне рішення розробило Міністерство енергетики за ініціативи президента Володимира Зеленського. Йдеться про поновлення програми державної підтримки ремонтних бригад, які працюють в умовах постійної загрози повторних атак.

Доплати передбачені для фахівців, які відновлюють об'єкти електро-, тепло-, газо- та водопостачання, системи водовідведення, а також інфраструктуру залізничного транспорту загального користування.

Програма діятиме протягом п'яти місяців – із листопада до березня. Перші виплати планують здійснити вже в листопаді 2026 року.

Координуватимуть експериментальний проєкт Міністерство енергетики та Міністерство інфраструктури.

Уряд наголошує, що додаткова підтримка спрямована на працівників, які забезпечують відновлення електропостачання, тепла, води та транспортного сполучення після російських ударів.

Водночас рішення стосується саме фахівців, безпосередньо залучених до відповідних відновлювальних робіт, а не всіх працівників енергетичної, комунальної чи залізничної галузей.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про запровадження доплат у розмірі 20 тис. грн для енергетиків, комунальників і залізничників. Програма діяла із січня до березня 2026 року та охоплювала працівників, які безпосередньо ліквідовували наслідки російських обстрілів.

Згодом уряд виділив понад 281 млн грн на виплати ремонтним бригадам за лютий. Допомогу передбачили для понад 14 тис. фахівців, залучених до відновлення критичної інфраструктури.

Крім того, за підсумками зимово-весняного сезону доплати отримали майже 40 тис. працівників. Лише за березень уряд спрямував 242 млн грн на підтримку понад 12 тис. енергетиків, комунальників, газовиків і залізничників.