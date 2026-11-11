Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі

Серед ідей – скорочення кількості предметів із чотирьох до трьох та можливість повторно скласти тест у разі повітряної тривоги або технічного збою

Народна депутатка Ірина Борзова порушила питання зміни формату національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2027 році. Зокрема, депутатка пропонує обговорити скорочення кількості предметів із чотирьох до трьох та запровадження можливості повторного складання тесту того самого року, якщо вступник не зміг пройти його через повітряну тривогу, технічний збій або погане самопочуття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис народної депутатки у Facebook.

За словами Борзової, нинішні умови навчання школярів під час повномасштабної війни створюють додаткове навантаження на випускників, які готуються до вступних випробувань.

«Вважаю, що чотири предмети за чотири години – надмірне навантаження для дітей, які роками навчаються під час війни. Разом із колегами ми зареєстрували законопроєкт, у якому пропонуємо дві зміни», – написала Борзова.

Серед варіантів змін, які депутатка пропонує обговорити, – проведення НМТ із трьох предметів замість чотирьох. Українська мова та історія України залишалися б обов'язковими для всіх вступників, а третій предмет можна було б обирати залежно від майбутньої спеціальності.

Також Борзова порушила питання можливості повторного складання НМТ того самого року, якщо вступник не зміг продемонструвати свої знання через повітряну тривогу, технічний збій або погане самопочуття.

Під дописом депутатки українці почали обговорювати запропоновані зміни. Серед коментаторів є як прихильники перегляду формату тестування, так і ті, хто має зауваження до окремих ідей.

У коментарях під дописом депутатки частина користувачів висловилася проти обов'язкової математики на НМТ. Вони вважають, що цей предмет мають складати лише ті вступники, яким він потрібен для майбутньої спеціальності. Зокрема, Леся Іванів та Іван Жеведь наголошують, що математику варто зробити вибірковою. Оксана Ганзуленко пропонує залишити обов'язковою українську мову, а історію України та ще один предмет обирати відповідно до профілю майбутнього навчання. На думку коментаторів, вимога складати математику для вступу на гуманітарні й творчі спеціальності є недоцільною.

Інша група коментаторів підтримує запропонований формат НМТ із трьох предметів: української мови та історії України як обов'язкових дисциплін і третього предмета на вибір залежно від майбутньої спеціальності. Зокрема, Оксана Ісаєнко та Оксана Шуневич вважають, що знання державної мови та історії мають бути обов'язковими для всіх вступників, тоді як профільний предмет абітурієнт повинен обирати самостійно. Альона Климчук, мама одинадцятикласника, також підтримує такий підхід і зазначає, що він враховує умови, у яких нині навчаються школярі.

Водночас Ірина Шпильова пропонує інший варіант: залишити обов'язковими українську мову та літературу, а решту предметів обирати відповідно до одного з профілів навчання – мовно-літературного, STEM або суспільно-гуманітарного.

Водночас у коментарях є й ті, хто не підтримує повну відмову від обов'язкової математики. Зокрема, Ірина Покровська вважає, що базові математичні знання мають перевіряти в усіх вступників, але додатковий четвертий предмет можна скасувати. Оксана Погорська також виступає за збереження математики та фізики для вступників, які мають відповідні здібності, і пропонує розглянути можливість тестування за рівнями складності.

Інший коментатор, Олександр Янкавець, порушив питання співвідношення гуманітарних і профільних предметів. На його думку, для вступників на технічні та природничі спеціальності доцільніше було б залишити на НМТ українську мову й математику, а історію України складати безпосередньо в закладі освіти.

У коментарях також порушили питання умов, у яких українські школярі готуються до вступу. Зокрема, Алінка Малік розкритикувала ініціативу депутатки, наголосивши, що першочерговою проблемою є відсутність у частині шкіл укриттів, придатних для організації освітнього процесу. Вона закликала спочатку звернути увагу на можливість забезпечити дітям повноцінне навчання протягом року.

Водночас інші користувачі підтримали ініціативу. Інна Сердюк погодилася зі скороченням кількості предметів і необхідністю запровадити можливість повторного складання НМТ під час додаткової сесії того самого року. На її думку, вступники не повинні втрачати цілий рік через повітряні тривоги, перебої з електропостачанням та інші обставини, на які не можуть вплинути.

Ще одна коментаторка, звернула увагу на складність тестових завдань. Як мама одинадцятикласника та вчителька, вона закликала спростити завдання НМТ. За її словами, через скорочення навчального часу в умовах війни школярі не завжди встигають повноцінно опанувати програму, тому батькам доводиться витрачати значні кошти на репетиторів.

Раніше «Главком» писав, що вчителька Наталія Власова розкритикувала колегу з 42-річним педагогічним стажем через відмову використовувати смартфони, штучний інтелект та вивчати англійську мову.