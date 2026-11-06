Путін забрав бізнес японського гіганта, який залишився в Росії

Компанія вклала в російський ринок близько $4,6 млрд і продовжила працювати після вторгнення в Україну

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про передачу під зовнішнє управління активів японської тютюнової компанії Japan Tobacco International (JTI), яка продовжувала працювати в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Рішення стосується чотирьох підприємств, що забезпечують значну частку російського ринку сигарет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Кремль передав під зовнішнє управління чотири підприємства JTI

Згідно з указом від 5 листопада, частки японського виробника в чотирьох російських підприємствах передали під управління акціонерного товариства «Промислові активи».

Йдеться про фабрики в Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Липецькій та Ленінградській областях. Під зовнішнє управління потрапили JTI Donskoy Tabak у Ростові-на-Дону, Petro в Санкт-Петербурзі, JTI Yelets у Липецькій області та Kres Neva в Ленінградській області.

Причин такого рішення російська влада в указі не пояснила. Водночас передача активів стала черговим випадком встановлення Кремлем контролю над підприємствами іноземних компаній, які працювали на території РФ.

Діяльність Japan Tobacco International на російському ринку

Japan Tobacco International належить до найбільших світових виробників тютюнової продукції. Її російський бізнес забезпечує приблизно 40% місцевого ринку сигарет. На підприємствах та в офісах компанії в Росії працюють близько чотирьох тисяч людей.

JTI виробляє на російському ринку сигарети під міжнародними брендами Winston, Glamour, Camel, LD та Sobranie. Крім того, компанія випускає продукцію під місцевими торговельними марками «Петр I», «Русский стиль» і «Донской табак».

Японський виробник розпочав діяльність у Росії ще 1999 року. Протягом наступних десятиліть компанія поступово розширювала свою присутність на місцевому ринку та вкладала значні кошти у виробничі потужності.

Зокрема, у 2018 році JTI придбала російську компанію «Донской табак», після чого стала найбільшим виробником сигарет у країні.

За даними корпоративного профілю Japan Tobacco Group, загальний обсяг інвестицій у російський бізнес за понад 20 років становив приблизно $4,6 млрд.

Попри початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, японська компанія вирішила продовжити діяльність на російському ринку. Водночас керівництво JTI оголосило про призупинення нових інвестицій у виробництво та маркетинг на території РФ.

Реакція Японії та наслідки рішення Кремля

У Japan Tobacco International підтвердили, що знають про рішення російського керівництва та наразі оцінюють його наслідки.

Представники компанії повідомили, що аналізують ситуацію та можливі подальші дії. Серед основних пріоритетів вони назвали захист інтересів зацікавлених сторін, насамперед працівників.

Рішення Кремля вже викликало офіційну реакцію японського уряду. Токіо висловив Москві протест дипломатичними каналами та зажадав скасувати указ про передачу активів JTI під зовнішнє управління.

Міністерка фінансів Японії Сацукі Катаяма наголосила, що японська сторона послідовно закликає російську владу утримуватися від дій, які порушують інтереси японських громадян і компаній.

Передача активів тютюнового виробника відбулася на тлі погіршення відносин між Росією та Японією. Зокрема, нещодавно російські спецслужби затримали японського журналіста Юкі Імаї за підозрою у шпигунстві. Японська сторона відкинула ці звинувачення.

Раніше аналогічні рішення російської влади стосувалися активів швейцарського харчового концерну Nestlé, німецької торговельної мережі Metro, а також французьких ритейлерів Auchan і Leroy Merlin.