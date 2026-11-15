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Західний бізнес опинився серед спонсорів російської армії – Bloomberg

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Західний бізнес опинився серед спонсорів російської армії – Bloomberg
Кремль пояснює ці платежі добровільною підтримкою держави з боку великого бізнесу
фото: АР

Захоплені Кремлем підприємства перерахували на військові потреби $85 млн

Російські підрозділи шести західних компаній, які Володимир Путін передав під тимчасове управління місцевим структурам, спрямували близько 7,1 млрд рублів на потреби російської армії. За ці гроші закуповують безпілотники, транспорт, засоби зв'язку та інше обладнання для військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg

Як західні підприємства фінансують російську армію

За підрахунками Bloomberg, загальна сума переказів становить близько $85–87 млн. Більшість коштів надходить до «Народного фронту» – організації, створеної за ініціативи Путіна у 2011 році. 

Після початку повномасштабного вторгнення вона запустила проєкт «Усе для перемоги!», який збирає допомогу для російських військових. 

Йдеться про російські підприємства шести міжнародних компаній, над якими іноземні власники втратили оперативний контроль:

  • Rockwool – російський підрозділ данського виробника ізоляційних матеріалів перерахував 600 млн рублів.

  • AkzoNobel та DKC – підприємства нідерландського виробника фарб і італійського виробника електрообладнання разом спрямували 3 млрд рублів.

  • CanPack – російський підрозділ польського виробника пакування перерахував 1,5 млрд рублів.

  • AB InBev Efes – пивоварне підприємство, пов'язане з бельгійською Anheuser-Busch InBev і турецькою Anadolu Efes, повідомило про пожертву 1 млрд рублів у 2026 році.

  • Metro – російський підрозділ німецької торговельної мережі оголосив про намір перерахувати ще 1 млрд рублів.

За інформацією Bloomberg, гроші використовують для закупівлі безпілотників, автомобілів, засобів зв'язку, всюдиходів і систем радіоелектронної боротьби для російських військових.

Внески значно менші за загальні військові витрати Росії, які, за прогнозами, у 2026 році перевищать 17 трлн рублів, або $206 млрд. Однак вони дають новим керівникам підприємств можливість продемонструвати лояльність російській владі.

Західний бізнес опинився серед спонсорів російської армії – Bloomberg фото 1

Чи добровільно західні компанії фінансують армію РФ

Важливо, що ці перекази не були добровільними рішеннями західних материнських компаній. Після передачі російських підприємств під тимчасове управління іноземні власники втратили можливість контролювати їхню діяльність.

Показовий випадок – німецька мережа Metro. Після оголошення російським підрозділом про пожертву 1 млрд рублів материнська компанія публічно заявила, що не погоджувала цього рішення й не давала на нього дозволу. У Metro AG наголосили, що після передачі бізнесу під примусове тимчасове управління 28 вересня втратили оперативний контроль над підприємством і можливість впливати на його рішення.

«Metro AG рішуче дистанціюється від будь-якої фінансової підтримки війни Росії проти України», – йдеться в офіційній заяві німецької компанії від 23 жовтня.

Водночас Bloomberg не встановлює, чи отримували керівники кожного підприємства прямі накази перерахувати конкретні суми. Однак російська влада відкрито заохочує бізнес фінансувати державу.

За даними Reuters, після закритої зустрічі Путіна з найбагатшими російськими підприємцями в березні 2026 року обсяг так званих добровільних внесків до державного бюджету зріс. За бюджетними документами, цього року Росія очікує отримати 471 млрд рублів таких надходжень, або понад $5,6 млрд. Кремль пояснює ці платежі добровільною підтримкою держави з боку великого бізнесу.

Від грошових переказів до продукції для фронту

Підтримка російської армії з боку підприємств із західним корінням не обмежується фінансовими внесками. Пивоварна компанія «Балтика», яка раніше належала данській Carlsberg, виробляє спеціальний безалкогольний вітамінізований напій із кофеїном «Для СВОих».

Західний бізнес опинився серед спонсорів російської армії – Bloomberg фото 2

За заявою самої компанії, продукцію виготовляють для безплатного постачання російським військовим на фронт. На етикетці зображений військовий у бойовому спорядженні. Цей приклад Bloomberg наводить окремо від грошових пожертв, тому він не входить до суми $85–87 млн.

Як Кремль отримав контроль над іноземними активами

Механізм тимчасового управління іноземним майном Росія запровадила 25 квітня 2023 року указом Путіна №302. Документ дозволяє передавати підприємства, пов'язані з так званими недружніми державами, під контроль призначених російською владою керівників.

Формально іноземні компанії залишаються власниками активів, однак втрачають можливість самостійно управляти підприємствами, ухвалювати фінансові рішення та контролювати використання майна.

У жовтні 2026 року Путін назвав тимчасове управління засобом стримування можливого вилучення російських активів на Заході. Він також припустив, що іноземні власники зможуть повернути контроль над підприємствами за сприятливих умов.

Нагадаємо, у вересні 2026 року Путін передав під тимчасове управління російські активи французького ритейлера Auchan та швейцарського виробника харчових продуктів Nestlé. Під контроль російської компанії також перейшли підприємства, пов'язані з колишньою мережею Leroy Merlin

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Теги: бізнес росія війна гроші

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