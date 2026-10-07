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«Пакунок школяра»: батьки першокласників ще мають час до 1 листопада

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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«Пакунок школяра»: батьки першокласників ще мають час до 1 листопада
Кошти «Пакунка школяра» можна використовувати як в онлайн-, так і в офлайн-магазинах
фото: з відкритих джерел

Держава виплачує по 5 тис. грн на підготовку дитини до школи: вже погоджено 186 тисяч заяв

Батьки дітей, які цього року пішли у перший клас, ще можуть оформити одноразову допомогу за програмою «Пакунок школяра». Подати заяву потрібно до 1 листопада 2026 року. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Станом на 6 жовтня вже подано понад 196 тис. заяв, із них майже 186 тис. погоджено.

Хто може отримати виплату

«Пакунок школяра» передбачає 5 тис. грн на кожного першокласника. Допомогу можуть отримати родини незалежно від рівня доходу.

Важливо, щоб дитина цього року була зарахована до першого класу та офіційно внесена до електронної системи освіти АІКОМ-2. Форма навчання не має значення – виплата передбачена для дітей, які навчаються у державних чи приватних школах, а також за сімейною формою.

Як оформити «Пакунок школяра»

Заяву можна подати онлайн через застосунок «Дія» або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України.

У «Дії» потрібно обрати дитину, на яку оформлюється допомога, вибрати або відкрити «Дія.Картку», перевірити дані та підписати заяву «Дія.Підписом».

При особистому зверненні заяву можна подати у будь-якому сервісному центрі ПФУ, незалежно від місця проживання.

На що можна витратити 5 тис. грн

Кошти призначені для придбання речей, необхідних школяреві. Зокрема, їх можна витратити на канцелярське приладдя, книжки, одяг та взуття.

Розраховуватися можна в офлайн- та онлайн-магазинах, які приймають оплату такими коштами. Водночас зняти гроші готівкою або переказати їх на іншу картку не можна.

Для програми визначено перелік дозволених категорій торговельних точок за МСС-кодами, тому в окремих магазинах оплата може бути недоступною.

Куди надходять гроші

Цільові дитячі виплати можна отримувати на спеціальний рахунок «Турбота про дитину» у межах «Дія.Картки». На нього також можуть надходити інші передбачені державою виплати для дітей.

Батькам першокласників, які ще не подали заяву, потрібно встигнути оформити «Пакунок школяра» до 1 листопада 2026 року.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, що уряд змінив механізм отримання окремих дитячих виплат. Зокрема, «Пакунок школяра» тепер можна отримувати на спеціальний рахунок «Турбота про дитину» в межах «Дія.Картки». На один такий рахунок також можуть надходити компенсація за «Пакунок малюка», допомога для догляду за дитиною до одного року та виплата «єЯсла».

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Теги: соцвиплати школярі Міністерство соціальної політики

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