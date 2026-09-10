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Тривоги зривають уроки. Омбудсмен запропонував новий формат навчання у школах

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Тривоги зривають уроки. Омбудсмен запропонував новий формат навчання у школах
Укриття в одній зі шкіл Житомира
фото: «Суспільне» (ілюстративне)

Лубінець пропонує оперативно переводити дітей між очним, дистанційним і змішаним навчанням залежно від безпекової ситуації

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про необхідність змінити організацію навчання у школах через тривалі повітряні тривоги. За його словами, ситуація, коли уроки не проводяться, а діти натомість отримують матеріал для самостійного опрацювання, призводить до освітніх втрат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис омбудсмана у Facebook.

Лубінець зазначив, що перші два тижні навчального року припали на період тривалих повітряних тривог. Зокрема, у Києві заняття дітей, які навчаються дистанційно, переривалися, а новий матеріал вони мали опрацьовувати самостійно. На думку омбудсмена, за наявності в учнів безпечних умов та доступу до інтернету школа має забезпечувати повноцінне дистанційне навчання.

«Перебування вчителя у школі без проведення уроку або «просто домашка» – це не якісна освіта! Якщо безпечно проводити заняття в школі неможливо, урок має відбуватися дистанційно – з безпечного робочого місця вчителя», – наголосив Лубінець.

Омбудсмен вважає, що відповідальність за належну організацію освітнього процесу, якісне викладання матеріалу та контроль насамперед має нести керівник закладу освіти.

За наведеними Лубінцем даними, станом на травень 2026 року очно в Україні навчалися 68,43% школярів. Водночас у Дніпропетровській області цей показник становив лише 19,06%, у Миколаївській – 56,18%, Одеській – 55,74%, Полтавській – 56,30%.

Окремо омбудсмен звернув увагу на фінансування облаштування укриттів. За його словами, у державному бюджеті на 2024 рік на створення безпечних умов у школах було передбачено 2,5 млрд грн, у 2025 році – 6,2 млрд грн. У 2026 році на ці потреби передбачено 6 млрд грн, із яких 5 млрд грн – для закладів середньої освіти та 1 млрд грн – для закладів дошкільної освіти.

Лубінець також навів дані PISA-2025, згідно з якими 46% учнів не досягають базового рівня з математики, 45% – із читання, 35% – із природничих наук. Низькі результати хоча б з одного предмета мають 56,4% дітей, а з усіх трьох – 29,3%.

Через ситуацію, що склалася, омбудсмен звернувся до прем'єр-міністра України Сергія Корецького з проханням запровадити нові підходи до організації навчання з урахуванням безпекової ситуації та підготовки до осінньо-зимового періоду. Зокрема, Лубінець пропонує забезпечити очне навчання для учнів початкової та старшої школи – 10-х і 11-х класів – у безпечних навчальних просторах.

Там, де організувати очне навчання неможливо, має діяти повноцінний дистанційний формат. Також омбудсмен пропонує запровадити гнучку систему з можливістю оперативно переходити між очним, дистанційним та змішаним навчанням залежно від обставин.

Ще одна пропозиція – розширювати мережу безпечних навчальних просторів, щоб збільшити кількість дітей, які можуть відвідувати заняття очно. У майбутньому такі приміщення Лубінець пропонує використовувати як тимчасові екзаменаційні центри для проведення НМТ. «Безпека дітей – безумовний пріоритет. Проте безпека не повинна означати втрату права на якісну освіту», – підсумував омбудсмен.

Нагадаємо, у Києві з 6 вересня діє диференційована система оповіщення про повітряні загрози. Під час «жовтого» рівня небезпеки заклади освіти продовжують працювати за визначеними раніше безпековими протоколами. У столичній владі наголошували, що запровадження нової системи має дозволити місту продовжувати роботу в умовах тривалих повітряних тривог. 

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Теги: діти освіта школа навчання школярі тривога Дмитро Лубінець Сергій Корецький

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