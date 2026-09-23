16-річна сум'янка створила ШІ-програму для виготовлення протезів

Анна Корнієнко готується до презентації свого проєкту у США

Школярка розповіла, як 3D-сканування за допомогою ШІ допоможе створювати протези

16-річна Анна Корнієнко розробила програму на основі штучного інтелекту, щоб допомогти створювати гільзи для протезів. Дівчина представить свій винахід у Нью-Йорку. Про це пише Главком із посиланням на видання «Цукр».

Анна Корнієнко представила проєкт під назвою Obrys AI. Він передбачає створення моделі протезної гільзи. За її словами, вона звернула увагу на проблеми протезування, спостерігаючи за блогеркою у соцмережах, яка має протез ноги.

Сум'янка вже мала досвід у 3D-скануванні, тож вона вирішила скористатися своїми знаннями. «Раніше я долучилася до наукового дослідження з 3D-сканування архітектурної спадщини, тож вирішила, що мої знання можуть допомогти знайти рішення й тут», – зазначила вона.

Анна Корнієнко здобула друге місце на всеукраїнському конкурсі молодіжних стартапів фото: «Цукр»/Анна Корнієнко

Так, програма Анна Корнієнко передбачає 3D-сканування кінцівки, яке врешті моделює модель, за якою виготовляють гільзу. «Програма бере 3D-скан кінцівки й автоматично будує з нього готову модель протезної гільзи для друку. Протезист сканує кінцівку, а програма сама виконує складну технічну частину - очищає скан, вирівнює, будує форму гільзи. Лікар перевіряє результат і за потреби коригує», – розповіла авторка програми.

Зі своїм проєктом 16-річна українка здобула друге місце на всеукраїнському конкурсі молодіжних стартапів National Youth Entrepreneurship Challenge. Тепер на юну винахідницю чекає виступ у Нью-Йорку, де вона представить свою програму потенційним спонсорам.

Нагадаємо, учень 11-го класу Микити Колєснік з Одеси провів наукову роботу у сфері аерокосмічної інженерії та матеріалознавства. Його дослідження буде представлено на на 16-й міжнародній аерокосмічній конференції у Франції.