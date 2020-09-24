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    Міносвіти повідомило, скільки грошей витратило цьогоріч на друкування шкільних підручників

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    Всі підручники вже потрапили до шкіл, - Міносвіти - Міносвіти повідомило, скільки грошей витратило цьогоріч на друкування шкільних підручників
    Всі підручники вже потрапили до шкіл, - Міносвіти

    Для учнів 3 та 7 класів було надруковано підручників на суму 313 455 302 гривень, - міністерство

    Цього року для учнів 3 та 7 класів було надруковано підручників на суму 313 455 302 гривень. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України на запит УНН.

    «У 2020 році для учнів 3 класу надруковано 129 назв підручників загальним накладом 4 481 185 примірників на суму 195 206 142,64 грн. Для учнів 7 класу надруковано 60 назв підручників загальним накладом 2 617 866 примірників на суму 118 249 160,56 грн», — йдеться у відповіді на запит.

    Зазначається, що всі надруковані підручники доставлені до департаментів облдержадміністрацій.

    За даними обласних методистів, з бібліотечних фондів всі підручники вже потрапили до шкіл.

    Так, для 3 класу найбільше було надруковано підручників з предметів:

    «Я досліджую світ (у 2-х частинах)» — 1 056 636 примірників;

    «Українська мова та читання (у 2-х частинах)» — 1 055 376 примірників;

    «Математика (у 2-х частинах)» — 1 051 936 примірників.

    Для 7 класу найбільше було надруковано нові підручники з предметів:

    «Історія України» — 495 751 примірників;

    «Всесвітня історія» — 494 887 примірників;

    «Інформатика» — 496 030 примірників.

    Нагадаємо, на сьогодні залишається невирішеним питання забезпечення україномовними підручниками 6, 8 та 9 класів російськомовних шкіл. Передбачено видання підручників українською мовою з 6 предметів загальним накладом 252 тис 282 примірники.

    Як повідомлялося 23 вересня, шкільні підручники пропонують дітям вивчати «невідому» історію Києва і рекламують «Моршинську».

    книги освіта школа українська мова
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