Міносвіти повідомило, скільки грошей витратило цьогоріч на друкування шкільних підручників



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Всі підручники вже потрапили до шкіл, - Міносвіти

Для учнів 3 та 7 класів було надруковано підручників на суму 313 455 302 гривень, - міністерство

Цього року для учнів 3 та 7 класів було надруковано підручників на суму 313 455 302 гривень. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України на запит УНН.

«У 2020 році для учнів 3 класу надруковано 129 назв підручників загальним накладом 4 481 185 примірників на суму 195 206 142,64 грн. Для учнів 7 класу надруковано 60 назв підручників загальним накладом 2 617 866 примірників на суму 118 249 160,56 грн», — йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що всі надруковані підручники доставлені до департаментів облдержадміністрацій.

За даними обласних методистів, з бібліотечних фондів всі підручники вже потрапили до шкіл.

Так, для 3 класу найбільше було надруковано підручників з предметів:

«Я досліджую світ (у 2-х частинах)» — 1 056 636 примірників;

«Українська мова та читання (у 2-х частинах)» — 1 055 376 примірників;

«Математика (у 2-х частинах)» — 1 051 936 примірників.

Для 7 класу найбільше було надруковано нові підручники з предметів:

«Історія України» — 495 751 примірників;

«Всесвітня історія» — 494 887 примірників;

«Інформатика» — 496 030 примірників.

Нагадаємо, на сьогодні залишається невирішеним питання забезпечення україномовними підручниками 6, 8 та 9 класів російськомовних шкіл. Передбачено видання підручників українською мовою з 6 предметів загальним накладом 252 тис 282 примірники.

Як повідомлялося 23 вересня, шкільні підручники пропонують дітям вивчати «невідому» історію Києва і рекламують «Моршинську».