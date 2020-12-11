Міністр освіти: школи освоїли 67% коштів на оновлення харчоблоків

Кошти спрямовані на ремонт та придбання обладнання для їдалень 1809 закладів загальної середньої освіти

Найбільше освоєно коштів у Тернопільській, Сумській, Хмельницькій і Чернігівській областях, а також у Києві

Школи в регіонах України станом на 1 грудня використали 67% фінансування на оновлення харчоблоків.

Всього у 2020 році з держбюджету було направлено 400 мільйонів гривень на ремонт та придбання обладнання для шкільних їдалень (харчоблоків), пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Кошти спрямовані на ремонт та придбання обладнання для їдалень 1809 закладів загальної середньої освіти.

За інформацією Міністерства фінансів, станом на 1 грудня регіони використали 67,2% коштів субвенції та 66,5% коштів, передбачених на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Всього ж обсяг співфінансування за рахунок місцевих бюджетів становить 96 230 400 гривень.

Найбільше освоєно коштів у Тернопільській (97%), Сумській (88,4%), Хмельницькій (86,6%) і Чернігівській областях (83,9%), а також у Києві (82,7%).

До слова, глава Міносвіти налякав батьків новою реформою.