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    Міністр освіти: школи освоїли 67% коштів на оновлення харчоблоків

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    Кошти спрямовані на ремонт та придбання обладнання для їдалень 1809 закладів загальної середньої освіти - Міністр освіти: школи освоїли 67% коштів на оновлення харчоблоків
    Кошти спрямовані на ремонт та придбання обладнання для їдалень 1809 закладів загальної середньої освіти

    Найбільше освоєно коштів у Тернопільській, Сумській, Хмельницькій і Чернігівській областях, а також у Києві

    Школи в регіонах України станом на 1 грудня використали 67% фінансування на оновлення харчоблоків.

    Всього у 2020 році з держбюджету було направлено 400 мільйонів гривень на ремонт та придбання обладнання для шкільних їдалень (харчоблоків), пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

    Кошти спрямовані на ремонт та придбання обладнання для їдалень 1809 закладів загальної середньої освіти.

    За інформацією Міністерства фінансів, станом на 1 грудня регіони використали 67,2% коштів субвенції та 66,5% коштів, передбачених на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Всього ж обсяг співфінансування за рахунок місцевих бюджетів становить 96 230 400 гривень.

    Найбільше освоєно коштів у Тернопільській (97%), Сумській (88,4%), Хмельницькій (86,6%) і Чернігівській областях (83,9%), а також у Києві (82,7%).

    До слова, глава Міносвіти налякав батьків новою реформою.

    Теги: міністр Міністерство освіти і науки школа ремонт фінансування харчування
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