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    Наука та освіта

    Перша леді провела нараду з міністрами щодо поліпшення освіти у школах

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    Олена Зеленська разом з міністром освіти і науки Новосад, міністром охорони здоров&rsquo;я Скалецькою, міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Миловановим і міністром культури, молоді та спорту Бородянським, а також представникам - Перша леді провела нараду з міністрами щодо поліпшення освіти у школах
    Олена Зеленська разом з міністром освіти і науки Новосад, міністром охорони здоров’я Скалецькою, міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Миловановим і міністром культури, молоді та спорту Бородянським, а також представникам

    Метою національної стратегії є «формування безпечних, комфортних та здорових умов навчання у закладах освіти»

    Олена Зеленська та представники профільних міністерств провели нараду щодо розбудови безпечного та здорового освітнього середовища.

    Про це повідомляється на сайті Глави держави.

    «Перша леді України Олена Зеленська разом з міністром освіти і науки Ганною Новосад, міністром охорони здоров’я Зоряною Скалецькою, міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофієм Миловановим і міністром культури, молоді та спорту Володимиром Бородянським, а також представниками інших профільних установ провели робочу зустріч, на якій обговорили перебіг підготовки Національної стратегії щодо розбудови безпечного та здорового освітнього середовища»,- йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що метою національної стратегії, яку на виконання указу Президента України розробляють галузеві міністерства спільно з експертами і громадськими організаціями, є «формування безпечних, комфортних та здорових умов навчання у закладах освіти».

    Наразі розробка стратегії перебуває на завершальній стадії, документ планують затвердити до кінця лютого.

    Як повідомлялося, подружжя Зеленських зустрілося з Папою Римським і подарувало йому ступу.

    Нагадаємо, дружина президента хоче повернути молоко в українські школи.

    навчання Олена Зеленська перша леді
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