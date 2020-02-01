Дружина президента хоче повернути молоко в українські школи



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Перша леді країни Олена Зеленська

Програми із щоденного забезпечення молоком дітей в освітніх закладах діють в більш ніж 80 країнах світу

Перша леді країни Олена Зеленська хоче запровадити в українських школах проєкт здорового харчування через забезпечення учнів молоком та молокопродуктами.

Про це повідомляють в Асоціації виробників молока України які вже підтримали ініціативу Зеленської.

«АМВ вітає таку ініціативу і готова підтримувати її впровадження на загальнонаціональному рівні. Ми маємо чималий досвід у популяризації вживання молока і можемо ним ділитися», – відреагували в асоціації.

окрема, у заяві йдеться про те, що подібна програма здійснить оздоровчий ефект на школярів, адже разом зі склянкою молока вони будуть отримувати добову норму кальцію та вітаміну D.

Разом з цим, як зазначають в організації, це допоможе молочній сфері отримати шанс на розвиток через підвищений попит на молочну продукцію.

«Тому щиро вболіваємо за повноцінну реалізацію даної програми, адже вона матиме подвійний оздоровчий ефект. Так, щодня українські школярі отримуватимуть разом зі склянкою молока добову норму кальцію та вітамін D. Отримає шанс на розвиток і молочна галузь, адже підвищений попит на молоко стимулюватиме виробників нарощувати поголів’я та виробництво сировинного молока», – додали в АМВ.

Також там розповіли, що наразі аналогічні програми із щоденного забезпечення молоком дітей в освітніх закладах діють в більш ніж 80 країнах світу та мають відповідні назви: «Шкільне молоко», «Молоко дітям», «Молоко в школи».

Відомо, що ця ідея виникла в Олени Зеленської під час грудневого візиту першої леді до черкаських закладів освіти. Тоді Черкащина зголосилася стати пілотним регіоном для впровадження подібного проекту та вже розпочала його розробку.

Нагадаємо, Зеленський ввів свою дружину до ради, яку раніше очолювала Марина Порошенко.

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