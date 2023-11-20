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Полярники станції «Академік Вернадський» показали незвичайне явище навколо Сонця (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Полярники станції «Академік Вернадський» показали незвичайне явище навколо Сонця (відео)
Сонячне гало може змінювати колір та насиченість
фото: скріншот з відео

Полярники розповіли, що у районі станції «Академік Вернадський» сонячне гало можна побачити нерідко, адже мороз та підвищена вологість – ідеальні умови для виникнення цього явища

Українські полярники станції «Академік Вернадський» помітили незвичайне явище, яке називається сонячне гало. Відео опублікували у Facebook.

«Веселка навколо Сонця. В Антарктиці буває отак – чистиш сніг біля «Вернадського», а небо тобі показує гало», – йдеться у підписі до відео.

Полярники розповіли, що у районі станції «Академік Вернадський» його можна побачити нерідко, адже мороз та підвищена вологість – ідеальні умови для виникнення цього явища. До того ж іноді гало може «висіти» кілька годин поспіль, змінюючи колір та насиченість.

«Гало буває не тільки в Антарктиці чи Арктиці: його можна зустріти в різних куточках планети, зокрема й в Україні. Наприклад, один наш давній підписник постійно надсилає нам гало з Вінниччини», – зазначили фахівці.

Нагадаємо, що раніше на станції «Академік Вернадський» зафіксували новий рекорд. 3 липня температура повітря сягнула +8,7°С. Це найбільша максимальна температура в липні за всі роки спостережень.

До того ж нещодавно полярники антарктичної станції «Академік Вернадський» показали першого пінгвіна, який повернувся на шлюбний сезон.

Теги: полярна станція полярники Сонце

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