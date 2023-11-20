Полярники станції «Академік Вернадський» показали незвичайне явище навколо Сонця (відео)

Полярники розповіли, що у районі станції «Академік Вернадський» сонячне гало можна побачити нерідко, адже мороз та підвищена вологість – ідеальні умови для виникнення цього явища

Українські полярники станції «Академік Вернадський» помітили незвичайне явище, яке називається сонячне гало. Відео опублікували у Facebook.

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«Веселка навколо Сонця. В Антарктиці буває отак – чистиш сніг біля «Вернадського», а небо тобі показує гало», – йдеться у підписі до відео.

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Полярники розповіли, що у районі станції «Академік Вернадський» його можна побачити нерідко, адже мороз та підвищена вологість – ідеальні умови для виникнення цього явища. До того ж іноді гало може «висіти» кілька годин поспіль, змінюючи колір та насиченість.

«Гало буває не тільки в Антарктиці чи Арктиці: його можна зустріти в різних куточках планети, зокрема й в Україні. Наприклад, один наш давній підписник постійно надсилає нам гало з Вінниччини», – зазначили фахівці.

Нагадаємо, що раніше на станції «Академік Вернадський» зафіксували новий рекорд. 3 липня температура повітря сягнула +8,7°С. Це найбільша максимальна температура в липні за всі роки спостережень.

До того ж нещодавно полярники антарктичної станції «Академік Вернадський» показали першого пінгвіна, який повернувся на шлюбний сезон.