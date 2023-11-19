Землю огорнула потужна магнітна буря: коли чекати на полегшення
Найближчий тиждень буде справжнім випробуванням для метеозалежних людей
З 18 по 19 листопада нашу планету накрила магнітна буря червоного рівня, яка перейде і на наступний тиждень., аж до 26 листопада. Про це повідомляє Meteoagent.
Негативний вплив «сонячного шторму» можуть відчути метеозалежні люди, вагітні жінки та люди з хронічними захворюваннями.
Відучора сила бурі зменшилася з 6 до 5 балів. Однак геомагнітні коливання поновляться з такою самою силою вже 20 листопада.
За даними Meteoagent, найближчий тиждень буде справжнім випробуванням для метеозалежних людей, адже до 26 числа очікуються магнітні бурі високого К-індексу 4-5. Особливо важкі дні очікуються 20, 22, а також 24, 25 листопада.
У цей період люди можуть страждати від головного болю, підвищеного тиску, безсоння, пригніченого загального стану. До того ж можуть активізуватися хронічні захворювання.
Щоб зменшити негативний ефект магнітних бур, варто висипатися, більше гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом (але не перевантажувати себе), практикувати дихальні вправи, дотримуватися правильного харчування, відмовитися від кави й алкоголю, а також пити більше звичайної води.
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