Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Землю огорнула потужна магнітна буря: коли чекати на полегшення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Землю огорнула потужна магнітна буря: коли чекати на полегшення
До 26 числа очікуються магнітні бурі високого К-індексу 4-5
фото з відкритих джерел

Найближчий тиждень буде справжнім випробуванням для метеозалежних людей

З 18 по 19 листопада нашу планету накрила магнітна буря червоного рівня, яка перейде і на наступний тиждень., аж до 26 листопада. Про це повідомляє Meteoagent.

Негативний вплив «сонячного шторму» можуть відчути метеозалежні люди, вагітні жінки та люди з хронічними захворюваннями.

Відучора сила бурі зменшилася з 6 до 5 балів. Однак геомагнітні коливання поновляться з такою самою силою вже 20 листопада.

За даними Meteoagent, найближчий тиждень буде справжнім випробуванням для метеозалежних людей, адже до 26 числа очікуються магнітні бурі високого К-індексу 4-5. Особливо важкі дні очікуються 20, 22, а також 24, 25 листопада.

Шкала потужності магнітної бурі у період із 16 до 26 листопада
Шкала потужності магнітної бурі у період із 16 до 26 листопада
фото: meteoagent.com

У цей період люди можуть страждати від головного болю, підвищеного тиску, безсоння, пригніченого загального стану. До того ж можуть активізуватися хронічні захворювання.

Щоб зменшити негативний ефект магнітних бур, варто висипатися, більше гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом (але не перевантажувати себе), практикувати дихальні вправи, дотримуватися правильного харчування, відмовитися від кави й алкоголю, а також пити більше звичайної води.

Теги: магнітна буря земля Сонце

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
13 листопада, 05:51
Землі в Україні пропонується «розподіляти території між тими, хто безпосередньо брав участь у їхньому «звільненні»
Росія придумала цинічний спосіб, як розікрасти українську землю
6 листопада, 13:56
Правоохоронці написали про кольори неспокійної ночі для окупантів
Полярне сяйво в Україні: пояснення науковців та цікава версія від МВС
6 листопада, 12:05

Соціум

Землю огорнула потужна магнітна буря: коли чекати на полегшення
Землю огорнула потужна магнітна буря: коли чекати на полегшення
Росія посилює контроль над інтернетом напередодні виборів 2024 – ISW
Росія посилює контроль над інтернетом напередодні виборів 2024 – ISW
Найбільша лікарня у Газі більше не придатна для надання медичних послуг
Найбільша лікарня у Газі більше не придатна для надання медичних послуг
Росіяни заявили про збиття безпілотника поблизу Москви
Росіяни заявили про збиття безпілотника поблизу Москви
У Білгородській області згорів військовий госпіталь (відео)
У Білгородській області згорів військовий госпіталь (відео)
Ізраїль вирішив повернутися до смертної кари для терористів
Ізраїль вирішив повернутися до смертної кари для терористів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Розвідка прокоментувала інформацію про перехід пілота ЗСУ на бік Росії
42K
Бойові виплати опинилися під загрозою: заступник міністра оборони зробив заяву
34K
Слухають гімн та дивляться на портрет Бандери – The Times описала побут полонених росіян
18K
Росія готує «Майдан-3»? У мережі вибухнув скандал через заяву Зеленського
16K
Митрополит Московської церкви, якого звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, на суді попросив перекладача
15K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години

Новини

Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 04:22
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Херсонщині: дані Генштабу
Вчора, 07:38
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
Вчора, 06:50
Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 04:25

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту