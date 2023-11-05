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Україну накрило рідкісне природне явище: магічні фото

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україну накрило рідкісне природне явище: магічні фото
Вважається, що рідкісне явище з'явилося над Україною через те, що на Сонці утворилася тріщина
фото з відкритих джерел

Подекуди небо стало повністю червоним

У небі над Україною з'явилося рідкісне явище – північне сяйво «Аврора». Мешканці багатьох областей діляться світлинами та не приховують, що видовище вражає.

Сяйво можна помітити у небі над багатьма областями. Зокрема, про явище розповіли мешканці Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Одеської та Херсонської областей.

15 фото
На весь екран

Подекуди небо стало повністю червоним. А у деяких регіонах сяйво відіграє рожевими тонами. Виглядає це водночас магічно та моторошно.

Вважається, що рідкісне явище з'явилося над Україною через те, що на Сонці утворилася тріщина.

Нагадаємо, астронавти стверджують, що на Сонці з'явилася гігантська пляма

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