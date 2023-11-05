Україну накрило рідкісне природне явище: магічні фото

Вважається, що рідкісне явище з'явилося над Україною через те, що на Сонці утворилася тріщина

Подекуди небо стало повністю червоним

У небі над Україною з'явилося рідкісне явище – північне сяйво «Аврора». Мешканці багатьох областей діляться світлинами та не приховують, що видовище вражає.

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Сяйво можна помітити у небі над багатьма областями. Зокрема, про явище розповіли мешканці Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Одеської та Херсонської областей.

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Подекуди небо стало повністю червоним. А у деяких регіонах сяйво відіграє рожевими тонами. Виглядає це водночас магічно та моторошно.

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Вважається, що рідкісне явище з'явилося над Україною через те, що на Сонці утворилася тріщина.

Нагадаємо, астронавти стверджують, що на Сонці з'явилася гігантська пляма.