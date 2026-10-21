Арахамія анонсував хороші новини стосовно окупованих Олешок

Українська сторона очікує на зрушення в гуманітарному питанні вже наступного тижня

Наступного тижня можуть з’явитися позитивні новини щодо ситуації в окупованих Олешках Херсонської області, де склалася важка гуманітарна ситуація. Питання міста обговорювали під час переговорів в Осло 20 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коментар нардепа виданню РБК-Україна.

Про можливі зрушення розповів голова парламентської фракції «Слуга народу» та член української переговорної делегації Давид Арахамія.

«Дай Боже, наступного тижня буде пожвавлення на гуманітарному треку. Є дуже важка ситуація в Олешках. Ми її вчора обговорювали, і неформальне досягнення цієї зустрічі – наступного тижня має з’явитися гарна новина», – сказав він.

Водночас Арахамія не розкрив подробиць і не уточнив, про які саме домовленості йдеться.

Варто нагадати, що 20 жовтня в Осло відбулися переговори президента України Володимира Зеленського зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом. Після зустрічі Зеленський публічно не повідомляв про обговорення ситуації в Олешках.

Окуповані російськими терористичними військами Олешки на Херсонщині опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Місцеві жителі стикаються з гострою нестачею продуктів, питної води та медикаментів.

Регулярне постачання продуктів до міста припинилося кілька місяців тому. Відсутність електрики та газу ускладнює повсякденне життя, а заміновані дороги й постійна загроза обстрілів перешкоджають доставленню допомоги та евакуації людей. Україна намагається передавати гуманітарну допомогу мешканцям за допомогою безпілотників, однак цього недостатньо для подолання кризи.

Варто нагадати, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив сподівання, що невдовзі будуть результати перемовин із РФ про евакуацію цивільних з окупованих Олешок на Херсонщині.