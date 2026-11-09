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В Україні скоротилася кількість школярів: нова статистика

glavcom.ua
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В Україні скоротилася кількість школярів: нова статистика
Цьогоріч за кордоном перебувають близько 315 тис. українських дітей
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Найбільше дітей навчається у столичних школах, водночас кількість українських учнів за кордоном, які продовжують дистанційне навчання вдома, за чотири роки скоротилася майже вдвічі

У 2026–2027 навчальному році в українських школах навчається 3 млн 380 тис. 863 учні. Порівняно з вереснем 2021 року їхня кількість зменшилася на 849 тис. 137, або приблизно на 20%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис очільниці департаменту освіти і науки Києва Олени Фіданян та Міністерство освіти і науки України.

За рік українські школи втратили майже 96 тис. учнів

За даними автоматизованої інформаційної системи освітнього менеджменту (АІКОМ), нині в закладах загальної середньої освіти навчається 3 млн 380 тис. 863 дитини. За попередній навчальний рік кількість учнів зменшилася на 95 тис. 573.

Для порівняння, у всій Тернопільській області зараз навчається 94 тис. 99 школярів. Тобто лише за один рік українська система шкільної освіти втратила за кількістю учнів майже цілу область.

Порівняно з вереснем 2021 року різниця ще відчутніша: за п'ять років кількість дітей у школах скоротилася на 849 тис. 137 осіб. Це приблизно кожен п'ятий учень, який навчався в українських школах до початку повномасштабного вторгнення.

Де навчається найбільше школярів

Найбільше учнів зосереджено у столиці. У київських школах усіх форм власності навчається 302,4 тис. дітей. Це 8,9% від загальної кількості школярів в Україні.

До п'ятірки регіонів із найбільшою кількістю учнів також увійшли:

  • Дніпропетровська область – 8% від загальної кількості;
  • Львівська область – 7,9%;
  • Одеська область – 6,8%;
  • Київська область – 6,6%.

Українські школярі за кордоном дедалі рідше навчаються дистанційно вдома

Окремий показник, який демонструє зміни в українській освіті, – кількість дітей, що виїхали за кордон, але продовжують навчання в українських школах.

За даними Рахункової палати, у 2022 році таких учнів було майже 520 тис. У вересні 2025 року – 316 тис., а станом на 1 вересня 2026 року – 272 тис. За чотири роки кількість скоротилася майже на 48%.

Це не означає, що решта дітей повернулася в Україну або припинила навчання. Значна частина школярів інтегрувалася в освітні системи країн перебування.

Про масштаби цього процесу свідчать результати спільного аудиту Рахункової палати України та органів аудиту п'яти європейських країн. У 2025 році в школах Польщі, Литви, Словаччини, Чехії та німецької землі Гессен навчалися понад 254 тис. українських дітей.

Аудитори також виявили проблему з обліком. Україна не має повного механізму визначення кількості дітей за кордоном, які не навчаються ані в українських, ані в місцевих школах. Тому точну кількість усіх українських школярів за межами країни встановити складно.

Кількість першокласників також скорочується

Довгострокову демографічну тенденцію демонструє статистика вступу дітей до першого класу. У 2026/2027 навчальному році до українських шкіл зарахували 243 тис. 398 першокласників. Для порівняння, у 2018/2019 навчальному році в загальноосвітніх школах було 454 тис. 929 першокласників.

За вісім років кількість дітей, які починають шкільне навчання, скоротилася приблизно на 46,5%. Про це раніше повідомляв «Главком» із посиланням на Міністерство освіти і науки. 

На демографічну ситуацію вказують і дані про народжуваність. За інформацією Міністерства юстиції, протягом першого півріччя 2026 року в Україні зареєстрували 73 тис. 292 народження. За весь 2025 рік цей показник становив 168 тис. 778 дітей.

Війна пошкодила тисячі освітніх закладів

На скорочення кількості школярів накладаються наслідки російських атак на освітню інфраструктуру.

За інформацією Міністерства освіти і науки, оприлюдненою 6 листопада за підсумками засідання Секторальної робочої групи з питань освіти, від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено понад 4 тис. закладів освіти всіх рівнів. Відновлювальні роботи провели майже у 1900 закладах.

Станом на 29 жовтня в Україні функціонували 12 тис. 210 закладів загальної середньої освіти разом із філіями. Із них 90% забезпечували очний або комбінований компонент навчання.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, скільки українських школярів перебувають за кордоном. Міністр освіти Андрій Бутенко оцінював їхню кількість у 320–400 тис. дітей, водночас наголошував на складності точного підрахунку.

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Теги: освіта українці за кордоном школа Україна навчання статистика школярі

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