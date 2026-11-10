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Батьки, фотозвіти, дідівщина. Вчителі відверто розповіли, чому мусили звільнитися зі школи

Наталія Вуєць
glavcom.ua
Наталія Вуєць
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Батьки, фотозвіти, дідівщина. Вчителі відверто розповіли, чому мусили звільнитися зі школи
Вчителі масово нарікають на величезне позакласне навантаження, яке часто є абсолютно марним
фото: momsimage.com

оловним тригером для звільнення педагоги називають непосильну паперову рутину

В українському сегменті соцмереж набирає розголосу відверта дискусія про те, чому вчителі початкових класів масово кидають роботу в школах. На проблему звернула увагу користувачка платформи Threads під ніком yulka_cubylka, яка поставила колегам пряме запитання про причини розірвання трудових договорів. Допис миттєво зібрав сотні коментарів від освітян, які вирішили відкрито заговорити про приховану сторону професії, пише «Главком». 

Примітно, що попри стереотипи, скарги на поведінку дітей виявилися поодинокими. Головним тригером для звільнення педагоги називають непосильну паперову рутину. Вчителі масово нарікають на величезне позакласне навантаження, яке часто є абсолютно марним. Окремим колом пекла для освітян стало нескінченне звітування про виконання цієї паперової роботи.

  • «Проведіть свято День лівої п'ятки поета Пупенко. Надайте сценарій і фотозвіт. Подайте 20 робіт від класу на конкурс малюнку День лісових пожеж в країнах Африки, надайте фотозвіт. Подайте кількість лівшів у класі. З довідками від лікаря. Проведіть семінар з педагогічної теми «Бачення майбутнього додавання 2+2 через призму розвитку компʼютерних технологій». Подайте фотозвіт. Поведіть клас в платний планетарій. І щоб всі були! А яке не всі – купуйте квитки самі. Це якщо коротко»;
  • «Мене нещодавно «винесло» з Дня чистих рук. Діти пів дня в сховищі, а управління вимагає фотозвіти, що руки миють».

Чимало коментаторів скаржаться на батьків дітей та адміністрацію навчальних закладів:

  • «Тотальна тупість батьків учнів, невміння і небажання займатися власними дітьми (і це не про уроки і домашку). Діти нікому не потрібні... Мого великого серця і кінського здоров'я не вистачає всіх облюбити і заколисати»;
  • «Неадекватна адміністрація і деякі батьки»;
  • «Давно звільнилась. Зарплата і совкове керівництво»;
  • «Через керівництво. Доведу свій клас до кінця семестру і звільняюсь. Діти та батьки чудові, дуже шкода їх залишати. А от з керівниками «треш», мʼяко кажучи».

Однак на цьому перелік причин для звільнення не вичерпується. Є й інші: низька заробітна плата за умов сильного навантаження, постійні вимоги щодо отримання сертифікатів, а також «дідівщина» в бік молодих вчителів з боку старших колег:

  • «Ще не звільнилася, але вже оця документація і сертифікати дістали»;
  • «Звільнилась, не витримала тиску в бік молодих. Бо всю роботу скидували на молодих. Вчителі «з великим стажем» не хотіли чогось навчатися і вічно все скидували на нас, деякі навіть «булили», було з розряду дідовщини. Важко було працювати в такій обстановці. Жодного разу не пожалкувала про свій вибір піти»;
  • «Ніколи не працював, бо коли прийшов на практику і побачив що за умови й об'єм роботи до розміру зп, то зарікся працювати в українських школах».

Нагадаємо, у соціальних мережах розгорівся скандал через гендерні стереотипи з боку вчителя в одній із шкіл. Так, мати семикласниці розповіла, що педагог намагався змусити її доньку прибрати під партою, заявивши: «Якщо не навчишся прибирати і бути чемною, тебе чоловік вижене». За дівчинку заступилися однокласниці.

Також «Главком» писав, як почерк п’ятикласника спровокував запеклі дебати між вчителями та батьками. 

Зазначимо, у соціальній мережі Threads вже кілька днів не вщухає дискусія батьків «першачків» про те, чи потрібно у вільний час додатково займатися з дітьми.

Також « Главком» писав, як користувачі мережі згадують враження від російської літератури в школі. 

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Теги: освіта звільнення вчитель вчитель

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