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Білий дім пояснив, чи причетний до обмежень Starlink для України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Білий дім пояснив, чи причетний до обмежень Starlink для України
Високопосадовець США запевнив, що влада до обмежень непричетна
фото: mil.in.ua (ілюстративне)

Радники президента зателефонували колегам у Білому домі

Адміністрація президента США Дональда Трампа запевнила, що не причетна до обмежень Starlink в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Зазначається, що 14 жовтня радники президента України Володимира Зеленського зателефонували колегам у Білому домі. Вони запитали, чи ухвалювали рішення обмежити Starlink і як виправити ситуацію. Аналогічні дзвінки українська сторона зробила в ЦРУ та Пентагон.

Білий дім відповів, що не контролює SpaceX. За словами одного зі співрозмовників видання, адміністрація Трампа планує звернутися до компанії, щоб з'ясувати причини збою. Високопосадовець США запевнив, що влада до обмежень непричетна. Американські чиновники пояснюють ситуацію технічною несправністю.

Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня стало відомо про запровадження компанією SpaceX нових обмежень роботи супутникового зв'язку для українських військових. Зміни стосувалися терміналів, які використовують під час руху, зокрема на безпілотних платформах.

За попередньою інформацією, американська компанія встановила швидкісні обмеження, через які окремі пристрої втрачали з'єднання під час виконання завдань. При цьому фактичні перебої могли виникати на значно нижчих швидкостях, ніж заявлений поріг.

Раніше президент України Володимир Зеленський також прокоментував ситуацію зі Starlink на тлі масованих російських атак безпілотниками. За словами глави держави, російські війська намагаються скористатися проблемами супутникового зв'язку, від якого значною мірою залежить робота українських дронів-перехоплювачів.

Згодом Міністерство оборони України повідомило про покращення якості супутникового зв'язку Starlink після проблем, які виникли в українських військових упродовж 14 жовтня.

До того ж Ілон Маск пояснив, хто ухвалює рішення щодо використання військової супутникової системи Starshield, після повідомлень про перебої зі зв’язком під час роботи українських безпілотників. За словами американського підприємця, цю систему контролює уряд США, а обмеження визначають американські військові та президент. 

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Теги: США війна Starlink

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