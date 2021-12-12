  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус
    Наука та освіта

    Промову для українського міністра написала нейромережа (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Федоров виголосив промову на пітчингу Українського фонду стартапів - Промову для українського міністра написала нейромережа (відео)
    Федоров виголосив промову на пітчингу Українського фонду стартапів
    фото: Міністерство цифрової трансформації

    Для того, аби отримати готовий текст, сервісу потрібно дати ключові слова

    Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про експеримент, в рамках якого нейронна мережа написала йому промову. Про це він повідомив у своєму каналі в Telegram.

    Для реалізації задуманого команда міністра скористалася розробкою стартапу випускника КПІ Postello. Їх однойменний сервіс за допомогою нейромережі створює цілу мову всього на основі декількох ключових фраз.

    Федоров дав сервісу основний меседж англійською, і той згенерував для нього промову цією мовою. Потім її переклали українською.

    Клієнтами сервісу вже є малий і середній бізнес зі Штатів, Канади, Філіппін, Індії, Австралії, Німеччини та Великобританії.

    Для того, аби отримати готовий текст, сервісу потрібно дати ключові слова, після чого алгоритм розвиває вашу думку, а нейромережа зробить все інше. Наразі сервіс ще потребує доопрацювання, але у Postello «є великі перспективи», – підсумував міністр.

    Раніше норвезькі інженери представили перше в світі безпілотне автономне вантажне судно Yara Birkeland, яке, до того ж, не шкодить довкіллю.

    Також повідомлялося, що в Одесу прибуло науково-дослідницьке судно, яке подарувала Бельгія.

    Читайте також:

    Теги: міністр бізнес Бельгія Telegram Михайло Федоров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Промову для українського міністра написала нейромережа (відео)