Промову для українського міністра написала нейромережа (відео)

Для того, аби отримати готовий текст, сервісу потрібно дати ключові слова

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про експеримент, в рамках якого нейронна мережа написала йому промову. Про це він повідомив у своєму каналі в Telegram.

Для реалізації задуманого команда міністра скористалася розробкою стартапу випускника КПІ Postello. Їх однойменний сервіс за допомогою нейромережі створює цілу мову всього на основі декількох ключових фраз.

Федоров дав сервісу основний меседж англійською, і той згенерував для нього промову цією мовою. Потім її переклали українською.

Клієнтами сервісу вже є малий і середній бізнес зі Штатів, Канади, Філіппін, Індії, Австралії, Німеччини та Великобританії.

Для того, аби отримати готовий текст, сервісу потрібно дати ключові слова, після чого алгоритм розвиває вашу думку, а нейромережа зробить все інше. Наразі сервіс ще потребує доопрацювання, але у Postello «є великі перспективи», – підсумував міністр.

Раніше норвезькі інженери представили перше в світі безпілотне автономне вантажне судно Yara Birkeland, яке, до того ж, не шкодить довкіллю.

Також повідомлялося, що в Одесу прибуло науково-дослідницьке судно, яке подарувала Бельгія.

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