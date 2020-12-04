Перше в світі водневе дослідницьке судно відправляється до Гвіани

Водневий катамаран Energy Observer в ході своєї навколосвітньої подорожі

Energy Observer відвідає у Французькій Гвіані космічний центр

Енергетично автономне морське судно Energy Observer, яке працює на зеленому водні, відправляється до Французької Гвіани (північно-східне узбережжя Південної Америки, межує з Сурінамом і Бразилією) в рамках своєї навколосвітньої подорожі, - повідомляє H2 View.

Energy Observer - високотехнологічне експериментальне судно-катамаран, спущене на воду в Сен-Мало (Франція) в квітні 2017 року. На судні встановлені вітрові турбіни Quietrevolution, сонячні панелі і електролізна установка для виробництва екологічно чистого водню.

Основна місія Energy Observer - вивчення можливостей об'єднання різних поновлюваних джерел енергії і оптимізація технологій їх використання. Всі ці завдання вирішуються в ході навколосвітньої наукової подорожі.

Під керівництвом засновника Energy Observer Віктора Еруссара екіпаж відвідає у Французькій Гвіані великий науковий об'єкт - національний центр космічних досліджень, а також космодром, з якого запускаються ракети-носії Ariane.