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Радіодиктант національної єдності 2026: оприлюднено текст для перевірки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Радіодиктант національної єдності 2026: оприлюднено текст для перевірки
27 жовтня до Дня української писемності та мови відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності
фото: «РБК-Україна» (ілюстративне)

27 жовтня відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності

Сьогодні, 29 жовтня, організатори оприлюднили текст Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Автором цьогорічного диктанту є Артур Дронь – поет, письменник та ветеран російсько-української війни. А читали текст вчитель Артур Пройдаков і громадська діячка Даша Астаф'єва. Результати радіодиктанту оголосять, коли комісія опрацює всі листи.

Текст Радіодиктанту

Лист, який не закінчується

Дозволиш написати листом? Виводити літери ручкою, чути шурхіт паперу, залишити чорнильний слід на пальцях – вічна романтика! Мова направду не знає меж: пишеш крізь пів хвилини й доби, держкордони й блокпости... Складаєш букви в абзаци, як різьбяр відшліфовуючи кожну деталь, а потім – слова мандрують часом.

Деколи вони схожі на нас: сходяться разом курйозно, але стають нерозлучними. Наприклад, люди кажуть: «міцно любити». Уяви собі! Не «дуже», не «гіперсильно». Любити міцно. Ніби тримати за руку. Довго-довго обіймати. А інколи – прокидатися зранку і не знаходити поряд, але хоч-не-хоч розслонити штори в кімнаті чи розстібнути зеесушного спальника в бліндажі. Це також про міцну любов. Може, навіть найміцнішу.

Коли в теперішньому страшно, мова захищає нас – і то не впівсили, а намагаючись сконструювати майбутнє. Подивись: заховалося слово «останній». Кожна зустріч відтепер крайня, навіть коли це суперечить правилам слововживання. Бо завжди буде наступна. Бо наша зустріч важливіша за будь-які правила.

І найголовніше: мова не тільки для всіх, а й для кожного. Якби навіть ці слова лунали різними голосами, а мільйон людей водночас записували їх, кожен думав би про когось особливого. Я – про тебе.

Ми зустрінемось попри всі правила. Вір мені міцно! Якщо мова непідвладна часопростору, то і лист цей не закінчується ніде й ніколи.

Я люблю тебе. Так є завжди.

Примітка «Суспільного»: написання слова «зеесушного» у варіанті «ЗСУшного» не вважатиметься за помилку.

Нагадаємо, 27 жовтня до Дня української писемності та мови відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Диктант «Лист, який не закінчується» написав письменник та ветеран Артур Дронь. Читали текст вчитель української мови Артур Пройдаков і громадська діячка та співачка Даша Астафʼєва.

Як відомо, українські громади в різних країнах світу долучилися до Радіодиктанту національної єдності 2026 року. Учасники збиралися в культурних центрах, бібліотеках та університетах, а також писали текст онлайн, перебуваючи за тисячі кілометрів від України.

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Теги: українська мова радіодиктант

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