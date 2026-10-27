Зеленський привітав українців із Днем української писемності та мови

Володимир Зеленський: Українська мова об’єднує людей і залишається мовою боротьби

Президент Володимир Зеленський подякував українцям, які долучилися до Радіодиктанту національної єдності, та наголосив на ролі рідної мови в боротьбі за незалежність і збереженні національної ідентичності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

З нагоди Дня української писемності та мови Володимир Зеленський звернув увагу на те, що Радіодиктант національної єдності зібрав людей різного віку, професій і поглядів. На думку президента, значення цієї ініціативи виходить далеко за межі звичайної культурної акції.

Глава держави підкреслив, що українська мова здатна об’єднувати суспільство, допомагає зберігати зв’язок між поколіннями та залишається важливою складовою національної стійкості. За його словами, попри спроби Росії знищити українську ідентичність, мова продовжує жити й розвиватися.

«Українська мова зараз значно більше, ніж засіб комунікації. Це мова сміливості, мова гідності, мова боротьби за життя, яку щодня ведуть українці та українки», – наголосив Зеленський.

Президент також подякував усім, хто зберігає українську мову у повсякденному житті, передає її дітям і дбає про майбутнє країни. Він привітав громадян зі святом української писемності та мови.

Радіодиктант об’єднав українців в Україні та за кордоном

У вівторок, 27 жовтня, відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. До нього долучилися не лише жителі різних регіонів України, а й українські громади за кордоном. Як писав «Главком» у матеріалі про участь українців у різних країнах світу, учасники збиралися в культурних центрах, бібліотеках та університетах, а також писали диктант на роботі й онлайн.

Текст цьогорічного Радіодиктанту під назвою «Лист, який не закінчується» написав письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Текст уперше читали в дуеті: вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка Даша Астаф’єва.

Нагадаємо, «Главком» розповідав, куди надіслати Радіодиктант національної єдності на перевірку та коли оприлюднять правильний текст. Електронні копії написаних робіт приймають до 11:00 29 жовтня, а правильний текст оприлюднять того самого дня.