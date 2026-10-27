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Зеленський привітав українців із Днем української писемності та мови

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Зеленський привітав українців із Днем української писемності та мови
Радіодиктант національної єдності зібрав людей різного віку, професій і поглядів
колаж: glavcom.ua

Володимир Зеленський: Українська мова об’єднує людей і залишається мовою боротьби

Президент Володимир Зеленський подякував українцям, які долучилися до Радіодиктанту національної єдності, та наголосив на ролі рідної мови в боротьбі за незалежність і збереженні національної ідентичності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

Зеленський привітав українців із Днем української писемності та мови фото 1

З нагоди Дня української писемності та мови Володимир Зеленський звернув увагу на те, що Радіодиктант національної єдності зібрав людей різного віку, професій і поглядів. На думку президента, значення цієї ініціативи виходить далеко за межі звичайної культурної акції.

Зеленський привітав українців із Днем української писемності та мови фото 2

Глава держави підкреслив, що українська мова здатна об’єднувати суспільство, допомагає зберігати зв’язок між поколіннями та залишається важливою складовою національної стійкості. За його словами, попри спроби Росії знищити українську ідентичність, мова продовжує жити й розвиватися.

Зеленський привітав українців із Днем української писемності та мови фото 3

«Українська мова зараз значно більше, ніж засіб комунікації. Це мова сміливості, мова гідності, мова боротьби за життя, яку щодня ведуть українці та українки», – наголосив Зеленський.

Зеленський привітав українців із Днем української писемності та мови фото 4

Президент також подякував усім, хто зберігає українську мову у повсякденному житті, передає її дітям і дбає про майбутнє країни. Він привітав громадян зі святом української писемності та мови.

Зеленський привітав українців із Днем української писемності та мови фото 5

Радіодиктант об’єднав українців в Україні та за кордоном

У вівторок, 27 жовтня, відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. До нього долучилися не лише жителі різних регіонів України, а й українські громади за кордоном. Як писав «Главком» у матеріалі про участь українців у різних країнах світу, учасники збиралися в культурних центрах, бібліотеках та університетах, а також писали диктант на роботі й онлайн.

Зеленський привітав українців із Днем української писемності та мови фото 6

Текст цьогорічного Радіодиктанту під назвою «Лист, який не закінчується» написав письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Текст уперше читали в дуеті: вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка Даша Астаф’єва.

Нагадаємо, «Главком» розповідав, куди надіслати Радіодиктант національної єдності на перевірку та коли оприлюднять правильний текст. Електронні копії написаних робіт приймають до 11:00 29 жовтня, а правильний текст оприлюднять того самого дня.

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Теги: радіодиктант Володимир Зеленський українська мова українці незалежність ветеран

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