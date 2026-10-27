Від Перу до Шотландії. Українці у всьому світі долучились до Радіодиктанту єдності

Українці писали диктант на роботі, просто на вулиці та за тисячі кілометрів від дому

Українські громади в різних країнах світу долучилися до Радіодиктанту національної єдності 2026 року. Учасники збиралися в культурних центрах, бібліотеках та університетах, а також писали текст онлайн, перебуваючи за тисячі кілометрів від України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу Strichka, партнери якої організували спільні написання диктанту за кордоном.

Цьогоріч до ініціативи долучилися українські громади на Кіпрі, в Італії, Іспанії, Великій Британії та Словенії. Спільне написання також запланували українці в Перу, де через різницю в часі пряма трансляція припала на четверту годину ранку.

Як українці писали Радіодиктант за кордоном

фото надано Культурним центром «Обійми»

У кіпрському місті Ларнака українці вже третій рік поспіль збираються для написання Радіодиктанту в культурному центрі «Обійми». Цього року до заходу долучилися 16 учасників, серед яких представники центру, українці з різних міст Кіпру та люди, які нещодавно приїхали з України. Для багатьох написання диктанту стало нагодою зустрітися зі співвітчизниками та поспілкуватися рідною мовою.

фото надано People for Ukraine

Водночас у столиці Перу Лімі українська громада зіткнулася з незвичною обставиною. Через різницю в часі трансляція Радіодиктанту розпочалася о четвертій ранку за місцевим часом.

Тому представники Асоціації українців у Перу вирішили організувати спільне написання тексту пізніше, вранці за місцевим часом.

В Італії українці долучилися до акції одразу в кількох містах. Зокрема, у Ріміні спільнота People for Ukraine організувала написання диктанту у змішаному форматі: частина учасників зібралася особисто, а решта приєдналася через відеозв'язок. У місті Сенігаллія активісти організації Insieme Per Ucraina провели захід у бібліотеці Антонелліана.

фото надано Insieme Per Ucraina

В Іспанії до Радіодиктанту долучилися українці з Таррагони та Барселони. У Таррагоні захід відбувся за ініціативи Strichka та за підтримки книжкового клубу «Хвилі Дніпра». При цьому учасники не обов'язково збиралися в одному приміщенні. Дехто писав диктант безпосередньо на робочому місці, а інші долучалися до акції просто на вулиці.

Координаторка української діаспори в провінції Таррагона Катерина Матієнко розповіла, що бере участь у Радіодиктанті вже другий рік поспіль.

«З кожним роком все цікавіше і водночас сумно. Бо за ці хвилини єднання проживаєш кожне речення і відчуваєш кожне слово. Думки і розуміння, що хтось вже не може долучитися... Це нагадує про нашу місію єднання і підтримки в боротьбі проти Росії», – зазначила вона.

У Барселоні українська громада зібралася в приміщенні Університету Барселони. Частина учасників долучилася до написання онлайн.

Активіст української спільноти в Каталонії Вадим Одарюк поділився, що пише Радіодиктант другий рік поспіль. «Цього року було душевно, гарний текст, прекрасні ведучі: читали так, щоб усі отримали задоволення від написання. Зарядилися позитивними емоціями», – розповів він.

Як до акції долучилися українці у Шотландії та Словенії

У шотландському Глазго організація Dovira об'єднала українців для написання Радіодиктанту в гібридному форматі. Частина учасників прийшла на зустріч особисто, тоді як інші долучилися з дому через інтернет.

У Словенії Асоціація українців Razom організувала онлайн-участь у Радіодиктанті.

Крім того, учасників закликали підтримати збір на проєкт «Дронопад» фонду «Повернись живим», який допомагає українським захисникам боротися з російськими безпілотниками.

Чому Радіодиктант особливо важливий для українців за кордоном

Виконавча директорка платформи Strichka Оксана Гусак пояснила, що для українців, які живуть за межами країни, такі ініціативи допомагають підтримувати зв'язок із рідною мовою.

«За кордоном українська часто звучить тихіше: на роботі, в магазині, навіть удома, коли діти швидше переходять на місцеву мову. А в день Радіодиктанту вона звучить для всіх одночасно, де б ти не був: хтось пише на роботі, хтось на вулиці, хтось удома», – зазначила вона.

У четвер, 29 жовтня, об 11:00 на платформах «Суспільного» буде оприлюднено текст Радіодиктанту національної єдності, щоб кожен зміг перевірити свій текст самостійно.

Нагадаємо, Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у 2026 році відбудувся у вівторок, 27 жовтня, у День української писемності та мови. Текст підготував письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

Як повідомлялося, особливістю заходу стало дуетне читання тексту, до якого залучили вчителя української мови та літератури Артура Пройдакова і співачку, громадську діячку та волонтерку Дашу Астаф'єву.

Зауважимо, що українська співачка Даша Астаф'єва натрапила на хвилю хейту, коли стало відомо, що вона читатиме Радіодиктант національної єдності цього року. Зірка відповіла на критику на свою адресу.