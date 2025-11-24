У Великій Британії українські діти вимушено складають іспити з російської мови

Українські громади у Великій Британії хочуть створити центри, де діти зможуть вивчати та складати іспити з рідної мови

Українські діти, які виїхали під час повномасштабної війни до Великої Британії, складають іспити з російської мови. Чому та як це відбувається пояснила школярка Люба, яка з родиною виїхала за кордон у квітні 2022 року. Про це вона розповіла в інтерв’ю для Радіо Свободи, передає «Главком».

За словами дівчини, за віком вона одразу пішла до десятого класу у Великій Британії. Уже через рік вона мала складати шкільні іспити GCSE для випуску з навчального закладу. За правилами тутешніх шкіл, обов’язковими предметами на іспитах є англійська мова, література та математика. Чотири інші предмети учні можуть обрати самостійно. «Оскільки я пропустила десятий клас, мені школа запропонувала складати тести з російської. Хоча я запитувала, чи можна складати німецьку. Німецьку я вчила в школі в Україні. Через те що не була записана на уроки німецької в школі, вони не могли мене подати на тест із німецької», – розповіла школярка.

Іспит із російської мови в школі Великобританії передбачає аудіювання, читання, говоріння та письмо. Любі з підготовкою до іспиту допомагала вчителька, однак писати російською їй було складно. «Пам’ятаю, мене попросили говорити російською на якомусь занятті, і я просто почала плакати, бо не могла видавити із себе нічого. Я дуже стресувала, нервувала, і мені це було неприємно», – зізналася дівчина.

Іспит із російської мови в школі Великобританії передбачає аудіювання, читання, говоріння та письмо фото: Facebook Ukrainian St. Mary’s Trust

Люба розповіла, що крім неї іспит із російської складали ще двоє українських підлітків. Цей тест давав їм можливість підвищити загальний бал. Однак дівчина зауважила, що хотіла б здавати інший предмет, а не російську мову, однак школа не дала їй такої можливості. «Я досі відчуваю вину, сором за те, що це складала. Тому що це мова країни, яка вбиває моїх співвітчизників. Дуже важко на психологічному рівні. Я хотіла скласти, забути й вже ніколи не згадувати. Але зараз я розумію, що про це важливо говорити. Я не хочу, щоб інші українські діти проходили через те, через що пройшла я», – зазначила Люба.

Відомо, що до 1995 року у Великій Британії можна було на державному рівні складати іспит з української мови, але через невелику кількість українських дітей цей іспит скасували. Але нині в країні перебуває близько 27 тисяч дітей-біженців з України. Про це розповіла викладачка іноземних мов та очільниця української школи Пречистої Діви Марії в Лондоні Інна Григорович.

Вчителька також вважає, що ці іспити викоикають в українських дітей сильний стрес.«Були прецеденти, коли діти розповідали, що школи спонукали до складання російської – для них це не було політичним питанням, вони не хотіли втратити рейтинг щодо кількості дітей, які склали предмет успішно. Були діти, які відмовлялися твердо. І навіть для них це було травматично, що їм таке пропонували. Були діти, які складали під тиском батьків, обставин, школи», – розповіла очільниця української школи Пречистої Діви Марії в Лондоні.

Викладачка іноземних мов та очільниця української школи Пречистої Діви Марії в Лондоні Інна Григорович прокоментувала складання іспитів з російської українськими дітьми фото: Інна Григорович/Facebook

Наразі питання з іспитами з української мови вирішується. Інна Григорович розповіла, що ініціативу щодо відновлення складання іспиту з української мови підтримав парламент Великої Британії, Міністерство освіти України, МЗС та посольство. Але цей процес потребує часу, адже питання розглядатимуть різноманітні організації, зокрема й найбільший центр оцінювання AQA.

«Важливий аспект, який ми намагаємося пояснити британцям: надавши українцям тимчасовий захист, ми розуміємо, що вони будуть повертатися в Україну. Тому несправедливо не дати їм абсолютно жодних засобів для збереження української ідентичності, знань з української мови. Бо після повернення процес реінтеграції знову буде дуже болісним, знову будуть освітні втрати, знову діти втратять час, який уже й так втрачено через COVID, переїзд», – пояснила Інна Григорович.

Вона також вважає, що уряд Великої Британії повинен буде розглянути пропозиції українських громад щодо створення центрів, де школярі з України можуть офіційно складати іспити та вивчати українську мову. Річ у тім, що запровадити це у звичайних школах буде дорого для країни, тож окремі центри є альтернативою для вирішення цього питання. «Ми наголошуємо, що маємо сильну базу українських суботніх та недільних шкіл, маємо центри, де навчання відбувається. Ми просимо британський уряд звернути на це увагу, створити іспит, створити декілька тестових центрів, щоб дітям було зручно доїхати. Ці центри можуть бути створені на базі суботніх, недільних шкіл, осередків Союзу українців у Британії – свої приміщення є. Окрім того, ми маємо сильну базу українських вчителів, які тут перебувають, вони натреновані згідно зі стандартами освіти в країні. Їх можна було б підготувати як спостерігачів на іспитах, і вже не потрібно витрачати час, кошти», – додала Інна Григорович.

Люба також відгукнулася щодо цієї ініціативи. Вона вважає, що в таких центрах українську мову вивчатимуть не лише українці, але і британці. Вона розповіла, що коли почала навчатися в британській школі, учні просили її розповісти їм про українську культуру та навчити української.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що у фінській школі 11-річну українку вчителька змусила співати російську «Калінку». Про інцидент розповіла мати Ніколь Ірина Горкун-Сілен. За словами жінки, дочка повідомила їй про те, що під час уроку музики вчителька розповідала дітям про російську музику, а згодом учні мали співати російську пісню «Калінка».

Однак Ніколь відмовилася співати, заявивши, що вона українка. На це вчителька відповіла, що в школі не говорять про війну. Тож дитина мусила заспівати, оскільки за відмову могла б отримати погану оцінку.