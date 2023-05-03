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Ректора тернопільського вишу звинувачують у плагіаті: деталі скандалу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ректора тернопільського вишу звинувачують у плагіаті: деталі скандалу
Богдан Буяк став доктором філософських наук у 2013 році
фото з відкритих джерел

Ексспівробітниця вишу знайшла у науковій роботі ректора Богдана Буяка ознаки плагіату 

Ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Гнатюка Богдана Буяка звинувачують у плагіаті докторської дисертації з філософії, яку він захистив у 2013 році. Інформацію про плагіат оприлюднив журналіст Ілля Лукаш.

Як йдеться у відео, колишня співробітниця вишу знайшла у науковій роботі ректора на 400 сторінок ознаки плагіату.

Факт плагіату підтвердила координаторка антиплагіатної платформи ініціативи «Дисергейт» Світлана Благодєтєлєва-Вовк, яка раніше знайшла плагіат у наукових роботах ексміністра освіти Сергія Шкарлета. За її словами, у дисертації ректора Буяка зокрема наявні запозичення з контрольних та рефератів студентів.

«Цікаво, що робота не має жодного наукового сенсу. Де там додана вартість чи знання? Це – не наука і навіть не імітація. Це – псевдонаука, створена на основі фальсифікацій», – говорить Благодєтєлєва-Вовк.

Також журналіст посилається на висновок судового експерта Сергія Петренка, який визначив, що наукова робота Богдана Буяка містить плагіат. У висновку судовий експерт теж порівняв роботи студентів інших вузів, зокрема з Дніпропетровська, та вишу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», які були написані раніше, і знайшов збіги з дисертацією Богдана Буяка. Окрім того, Світлана Благодєтєлєва-Вовк зазначила, що докторська робота ректора не несе ніякого наукового змісту, адже в ній не має доданих нових знань.

У дисертації Буяка знайшли також збіги з роботами науковиці з Мелітополя Влади Білогур, яка колись балотувалася у депутати від ОПЗЖ, а у 2016-му році отримала диплом за активну участь у редколегії Омського університету.

За словами журналіста, понад 10 сторінок Буяк «запозичив»з роботи Ольги Гриви з Сімферополя, яка наразі працює в одному з університетів окупованого Криму.

Сам Богдан Буяк в інтерв’ю Іллі Лукашу заявив, що його дисертація не є плагіатом, і свого часу була перевірена усіма антиплагіатними програмами. За його словами, технічний збіг з іншими роботами склав 5%. Зазначимо, що Богдан Буяк став доктором філософських наук у 2013 році. 

У липні 2022 року Тернопільський суд закрив справу проти ректора Богдана Буяка, якого підозрювали у конфлікті інтересів. У справі йшлося про те, що Буяк декілька разів підписував угоди про замовлення послуг в рекламної фірми свого рідного брата. Однак в суді йому вдалось довести, що він не знав про те, що власником фірми був його родич.

Нагадаємо, на сайті, присвяченому помилкам у наукових дослідженнях, проаналізували дисертацію нового міністра освіти Оксена Лісового на тему «Соціокультурна самоідентифікація особистості», яку він захистив у 2012 році. Зокрема, там йдеться про те, що частина тексту збігається з текстами двох дисертацій, захищених у 2011 році. Лісовий тоді заявив, що готовий відмовитися від наукового ступеня, якщо незалежні експертизи знайдуть в його роботах ознаки академічної недоброчесності. 

Теги: наука освіта Тернопіль

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