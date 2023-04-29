Сeкcyaльне насилля у школах. Як боротися

Слід невідкладно розробити алгоритм реагування на ceкcyaльне насильство та переслідування

Пам'ятаєте підручник «Основи здоров’я», що викликає іспанський сором? Там, де дітям забивають голови тезами на зразок «жертви провокують насильника короткою спідницею, яскравим макіяжем, походом на дискотеку» та іншим токсичним сміттям.

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Нарешті у Міністерства освіти з'явилася політична воля, щоб подіти цей пекельний підручник кудись подалі від українських шкіл.

На моє прохання Міносвіти видало розпорядження Інституту модернізації змісту освіти – провести повторну експертизу підручника та переглянути рішення про грифування «рекомендовано МОН». Це дасть змогу вилучити шкідливий та небезпечний підручник «Основи здоров’я» з навчального процесу.

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Далі я б ставила питання ширше – як боротися з випадками ceкcyaльного насилля та домагань у школах? Зґвалтування школярки на Закарпатті, зґвaлтyвaння дівчат виродками-стрімерами, зґвaлтyвання учениці вчителем в Кривому Розі чи зґвaлтyвання і вбивство дівчинки Марії з села Бреусівка – на жаль, страшних випадків було немало. І це лише ті, що від яких гуділа вся країна. Про більшість ми просто не знаємо.

Варто розробити навчальні матеріали та тренінги для вчительства на тему ceкcyaльної освіти й запобіганню насиллю. І для цього обов'язково запросити до обговорення міжнародні організації, доказових лікарів та лікарок, фахівців із ceкcyaльної освіти та запобігання ґендерно зумовленому нacильству. Ми також маємо прослідкувати, щоб напрацьовані матеріали дійшли до всіх шкіл.

Слід невідкладно розробити алгоритм реагування на ceкcyaльне насильство та переслідування, зокрема шантаж інтимними фото та відео, переслідування онлайн або у закладах освіти – за аналогією з алгоритмом протидії цькування, булінгу, що вже закріплений у законодавстві.

Навіть якщо ці заходи не зупинять ґвaлтiвника, вони разюче змінять шкільне середовище. Щоб воно могло надати більше підтримки та проявити більше емпатії до школярки чи школяра, що пережили насилля. Замість засудження, висміювання та байдужості.