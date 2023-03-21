Скандал навколо нового глави Міносвіти: Лісовий готовий відмовитися від наукового ступеня
Міністр має намір відправити свою кандидатську дисертацію на кілька авторитетних експертиз
Новопризначений міністр освіти та науки україни Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності. Про це повідомили у Малій академії наук «Українській правді».
Зазначається, що міністр має намір відправити свою кандидатську дисертацію на кілька авторитетних експертиз.
«У разі виявлення в його роботі порушень доброчесності Оксен Лісовий готовий відмовитись від вченого ступеня кандидата наук і на посаді міністра формувати принципово нову академічну культуру та культуру освітнього та наукового менеджменту», – заявили в академії.
Нагадаємо, на сайті, присвяченому помилкам у наукових дослідженнях, проаналізували дисертацію нового міністра освіти Оксена Лісового на тему «Соціокультурна самоідентифікація особистості», яку він захистив у 2012 році. Зокрема, там йдеться про те, що частина тексту збігається з текстами двох дисертацій, захищених у 2011 році.
Невідомий автор публікації Василь Садовий пише про те, що у дисертації Лісового є збіги з двома іншими роботами: Я. Арабчука та А. Зуєва. А у списках літератури, використаної при написанні дисертації Лісового, робота Арабчука відсутня.
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