Де за кордоном можна здати мультитест: перелік місць розширено

Тимчасові екзаменаційні центри будуть створені у 41 місті 24 країн

Український центр оцінювання якості освіти розширив перелік закордонних міст, запропонований для потенційних учасників національного мультипредметного тесту. Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України.

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Раніше УЦОЯО повідомляло, що перелік закордонних міст, запропонований для потенційних учасників НМТ, не є остаточним, адже перемовини з окремими установами/організаціями ще тривають. На цьому тижні його було розширено.

Нині передбачено, що тимчасові екзаменаційні центри будуть створені у 41 місті 24 країн.

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«Якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з’явилася більш зручна локація, – після отримання сертифіката учасника до 7 травня можете змінити реєстраційні дані», – йдеться в повідомленні.

У деяких містах/країнах тестування буде проведено тільки під час додаткової сесії.

Міносвіти радить не зволікати з реєстрацією/

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який регулює вступ до закладів вищої освіти у 2023 році, зокрема затверджено проведення національного мультипредметного тесту (НМТ).

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Із 3 квітня до 3 травня включно триває реєстрація на НМТ