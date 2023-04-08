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Де за кордоном можна здати мультитест: перелік місць розширено

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Де за кордоном можна здати мультитест: перелік місць розширено
фото з відкритих джерел

Тимчасові екзаменаційні центри будуть створені у 41 місті 24 країн

Український центр оцінювання якості освіти розширив перелік закордонних міст, запропонований для потенційних учасників національного мультипредметного тесту. Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України.

Раніше УЦОЯО повідомляло, що перелік закордонних міст, запропонований для потенційних учасників НМТ, не є остаточним, адже перемовини з окремими установами/організаціями ще тривають. На цьому тижні його було розширено.

Нині передбачено, що тимчасові екзаменаційні центри будуть створені у 41 місті 24 країн.

Де за кордоном можна здати мультитест: перелік місць розширено фото 1

«Якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з’явилася більш зручна локація, – після отримання сертифіката учасника до 7 травня можете змінити реєстраційні дані», – йдеться в повідомленні.

У деяких містах/країнах тестування буде проведено тільки під час додаткової сесії.

Міносвіти радить не зволікати з реєстрацією/

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який регулює вступ до закладів вищої освіти у 2023 році, зокрема затверджено проведення національного мультипредметного тесту (НМТ)

Із 3 квітня до 3 травня включно триває реєстрація на НМТ

Теги: Міністерство освіти і науки освіта школа

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