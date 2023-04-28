Тернопільські депутати звернулися до Верховної Ради щодо заборони УПЦ МП

Місцеві депутати наголошують, що заборона Московської церкви забезпечить єдність українського суспільства

Депутати Тернопільської міської ради закликали Верховну Раду України ухвалити законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні Української православної церкви Московського патріархату відповідно до норм міжнародного права. Про це йдеться на сайті Тернопільської міської ради.

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Рішення прийнято враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку регламенту та депутатської діяльності. У заяві йдеться, що Українська православна церква Московського патріархату, як частина російської православної церкви, є для Російської Федерації останнім форпостом з підтримки держави-агресора на території України.

«Будучи структурним підрозділом російської православної церкви, яка відома своїми давніми стосунками з російськими спецслужбами, ця релігійна організація послідовно провадить розкольницьку політику на релігійному ґрунті, штучно створюючи передумови для релігійного протистояння в українському суспільстві та невпинно розповідаючи всім навкруги про жахливу міжрелігійну ситуацію в Україні», – йдеться у тексті звернення.

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«Повномасштабна агресія, яка триває більше року, жодним чином не змінила суті Української православної церкви Московського патріархату, ніяких історичних рішень чи заяв, актів публічного каяття і гнівних засуджень російської агресії ми не почули. Якщо Україна хоче гарантувати свою безпеку і незалежність – в ній не повинні працювати ворожі структури. Важко перемогти агресора, який має потужну п’яту колону в середині держави. Структуру, в якій повно російських шпигунів і любителів «русского міра», неможливо реформувати чи змінити, вона має бути ліквідована. Незалежність від росії має бути у всьому – в релігії та вірі також», – пишуть депутати.

У зверненні зазначено, що активна патріотична позиція державної влади усуне загрозу російського втручання у внутрішні справи України, забезпечить єдність українського суспільства і держави у протистоянні агресору та стане вагомою передумовою майбутньої перемоги. Звернення прийнято на пленарному засіданні двадцять п’ятої сесії Тернопільської міської ради 28 квітня 2023 року.

Нагадаємо, що нещодавно українці звернулися до Верховної Ради з вимогою заборонити діяльність УПЦ МП. Діяльність РПЦ та її місцевої філії УПЦ Московського патріархату завжди мала більше політичний, ніж релігійний характер, тому представники українських громадських організацій вимагають у Верховної Ради невідкладно ухвалити законопроєкт № 8221 про заборону РПЦ (УПЦ МП) в Україні.