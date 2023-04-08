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«Геть московського попа»: у Тернополі біля храму УПЦ МП тривають протести

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Геть московського попа»: у Тернополі біля храму УПЦ МП тривають протести
Люди під час акції вигукують: «Геть московського попа»
фото: glavcom.ua

Люди вимагають заборонити Московську церкву в Тернополі

Мітинги проти Московської церкви в Україні тривають уже п’ятий день поспіль. Так, у Тернополі люди вчергове зібралися на мирну акцію протесту біля храму УПЦ МП на вулиці Євгена Коновальця, 1.

«Геть московського попа»: у Тернополі біля храму УПЦ МП тривають протести фото 1

Як повідомляє кореспондент «Главкому», у руках вони тримають банери з вимогою заборонити Московську церкву в Тернополі. Люди також вигукують: «Геть московського попа».

«Геть московського попа»: у Тернополі біля храму УПЦ МП тривають протести фото 2

Раніше перелякані священнослужителі Московської церкви на територію храму людей не пускали. Однак сьогодні можна вільно зайти на подвір’я та навіть усередину церкви.  

«Геть московського попа»: у Тернополі біля храму УПЦ МП тривають протести фото 3

Нагадаємо, мирна акція протесту щодо заборони УПЦ МП в Тернополі розпочалася 5 квітня. 

Як повідомлялося, 40 релігійних громад Тернопільщини, які вже перейшли до парафій Православної церкви України, але  не можуть узаконити процес, бо держреєстратор його блокує. Про це повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.  За його словами, Тернопільська обласна рада однією із перших піднімала питання щодо реєстрації, однак процес блокується на рівні Міністерств – юстиції та культури.

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Теги: Московська церква в Україні Тернопіль собор акція

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