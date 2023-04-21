Махінації з гуманітаркою: тернополяни привласнили товари на понад 367 тис. грн

Чоловіки обіцяли сортувати гуманітарку на складах, які належать одному з «ділків», проте привласнювали товари собі

Правоохоронці викрили чергові махінації з гуманітарною допомогою. У Тернопільській області затримали двох шахраїв. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

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Правоохоронці викрили махінації з гуманітаркою у Тернопільській області фото: Тернопільська обласна прокуратура

За даними слідства, директор одного із товариств Шумщини разом із знайомою організував у власних складських приміщеннях сортування гуманітарної допомоги з-за кордону. Українка, яка мешкала в Польщі, довіряючи цим особам, передавала їм харчові продукти, одяг, взуття, лікарські засоби та засоби особистої гігієни, які призначалися для Шумської територіальної громади. Шахраї обіцяли сортувати одержані предмети гуманітарки та відправити їх до вказаного у деклараціях місця призначення, проте, з метою власного збагачення, заволоділи чужим майном на понад 367 тис грн.

Шахраї незаконно зберігали велику кількість нарковмісних лікарських засобів фото: Тернопільська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили махінації з гуманітаркою у Тернопільській області фото: Тернопільська обласна прокуратура

Чоловіки обіцяли сортувати гуманітарку на складах, які належать одному з «ділків». Також вони фактично вкрали й незаконно зберігали велику кількість нарковмісних лікарських засобів, які передали як гуманітарну допомогу.

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Фігурантам оголосили підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ та ч. 3 ст. 309 ККУ.

Нагадаємо, що нещодавно суддя із Донецька вляпався у скандал через гуманітарну допомогу. Суддя прийшов у благодійний фонд за продуктовим набором як ВПО, проте повернув допомогу зі словами: «Моя семья и дети такого не едят».

Раніше в Запоріжжі високопосадовці розкрадали гуманітарку. Гуманітарну допомогу продавали через торговельні мережі.